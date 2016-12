Trei puncte imense pentru tricolori

Naționala României a pornit în trombă în preliminariile Campionatului European din 2016, învingând duminică, în deplasare, principala favorită din Grupa F, Grecia, scor 1-0, într-o partidă disputată pe stadionul „Karaiskakis” din Atena. În fața unor tribune goale, întrucât meciul s-a desfășurat cu porțile închise, tricolorii au avut un start perfect și Chipciu a obținut o lovitură de pedeapsă după doar zece minute, în urma unui fault comis de Holebas. Căpitanul Marica a transformat perfect de la punctul cu var, aducându-și echipa în avantaj. Cu Ranieri la debut pe banca tehnică, elenii s-au chinuit să găsească drumul spre poarta lui Tătărușanu, dar nu și-au creat mari ocazii până la pauză. Echilibrul s-a rupt însă în min. 53, când Marica a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. În superioritate numerică, gazdele au presat, însă cea mai mare ocazie a venit în urma unei lovituri de colț, cu două minute înainte de final, când Torosidis a trimis cu capul în transversală. Cu doi debutanți pe teren, Enache și Prepeliță, naționala României a rezistat până la final, obținând trei puncte imense în lupta pentru calificarea la turneul final din Franța.

FAVORIȚI LA CALIFICARE. După victoria de la Atena, tricolorii sunt convinși că au șanse foarte mari să meargă la turneul final. „Am câştigat trei puncte în faţa celei mai bune echipe din grupă, iar şansele noastre de calificare sunt foarte mari. După eliminarea lui Marica, nu am schimbat nimic din ceea ce lucrasem, dar am jucat fără vârf. Este de aplaudat sacrificiul făcut de toţi jucătorii”, a spus Victor Pițurcă. „Suntem cu toţii foarte bucuroşi, mai ales că am venit aici să nu repetăm greşelile din dubla manşă pe care am pierdut-o în barajul pentru Cupa Mondială. Păcat că am suferit în a doua repriză prin eliminarea mea. Un jucător cu experienţă ca mine nu avea voie să facă greşeala asta. Suntem bucuroşi, dar mă gândesc că ratez meciul de acasă cu Ungaria”, a adăugat Marica.

Au evoluat echipele - Grecia (selecționer Claudio Ranieri): Karnezis - Torosidis, Manolas, Papastathopoulos, Holebas - Tachtsidis, Samaris (65 Kone), Mantalos (65 Christodoulopoulos) - Salpingidis, Mitroglou, Samaras (46 Diamantakos); România (selecționer Victor Pițurcă): Tătăruşanu - Tamaş, D. Grigore, Chiricheş, Raţ - Hoban (84 Prepeliţă), Pintilii - Chipciu (90 Torje), Maxim (68 Enache), B. Stancu - Marica. Arbitri: Mark Clattenburg - Michael Mullarkey şi Simon Beck (Anglia). Marcator Marica 10 - pen. Cartonaşe galbene: Samaris 17, Manolas 25, Torosidis 45+2, Diamantakos 58, Kone 90+4 / Pintilii 30, Marica 45+2, 53, Tătăruşanu 90+4.

Cartonaş roşu: Marica 53.