Trei puncte mari pentru Săgeata

După două sezoane în care a ratat la mustaţă promovarea în prima ligă, Săgeata Năvodari pare din ce în ce mai îndreptăţită să spere că va urca pe prima scenă a fotbalului românesc. Echipa pregătită de Constantin Gache a obţinut, sâmbătă, a patra victorie consecutivă, impunându-se, cu 2-1, în fieful Unirii Slobozia, în etapa a 19-a a Ligii a II-a. Săgeata şi-a consolidat astfel poziţia secundă în clasamentul Seriei 1. Gruparea de pe litoral a început meciului în forţă şi a deschis scorul în min. 8, când Diaby a centrat de pe partea dreaptă şi Tigoianu a reluat din interiorul careului. Năvodărenii au continuat să domine disputa şi, cu două minute înainte de pauză, şi-au mărit avantajul, după ce portarul L. Dobre a scăpat în propria poartă mingea trimisă de D. Zaharia. În repriza secundă, gazdele au reuşit să echilibreze disputa şi au redus din handicap pe final, Jianu învingându-l pe Gordin cu un şut de la 16 m, dar Săgeata a păstrat avantajul minim până la final.

„Mă aşteptam la o replică mai puternică din partea gazdelor, dar este şi meritul nostru că ne-am făcut meciul uşor, pentru că am deschis scorul rapid. Am dominat clar prima repriză, am reuşit să mai înscriem o dată, dar am irosit şansa de a încheia definitiv conturile şi le-am permis gazdelor să revină în meci. Unirea a atacat pe final, avantajată şi de terenul noroios, dar am rezistat, iar victoria noastră este meritată. Sunt trei puncte importante, iar dacă învingem şi pe Brăila în etapa viitoare ne înscriem pe traseul spre promovare”, a spus antrenorul Constantin Gache.

Pentru Săgeata au evoluat: Gordin - I. Filip, Goşa, Fl. Popa, Aniţoiu - Diaby, V. Apostol, Vezan, Tigoianu (78 Sg. Bar) - Zaharia (88 Şicu), Pantelie (65 Bozeşan).