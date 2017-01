Trei puncte muncite pentru FC Farul II

FC Farul II a reuşit să valorifice avantajul terenului propriu în disputa de ieri, învingând, cu 2-1 (0-1), pe CS Tunari, la capătul unei partide care la un moment dat părea să revină oaspeţilor. Aceştia au şi deschis scorul în min. 36, prin Ciparidis, care a reluat nestingherit cu capul, de la aproximativ 8 m, în urma unei lovituri de colţ. Deşi a pus în pericol în puţine rânduri poarta adversă, Farul a reuşit să întoarcă soarta jocului în ultimele zece minute de joc. Forminte a egalat în min. 83, când a executat perfect o lovitură liberă de la 25 m, iar în min. 89, mingea trimisă de Paşcovici, tot dintr-o lovitură liberă de la aproximativ 30 m, a sărit exact în faţa portarului advers, păcălindu-l pe acesta. Trei puncte foarte importante pentru farişti care reuşesc să mai facă un pas spre salvarea de la retrogradare. „Îi felicit pe băieţi. Le-am spus la pauză să mărească ritmul pentru că dacă vom juca în ritmul de tango din prima parte nu avem nicio şansă. Am îmbinat şi astăzi tinereţea cu experienţa lui Barbu sau Paşcovici. Am avut în teren şase juniori, iar acest lucru face ca victoria să fiu cu atât mai frumoasă“, a spus la final antrenorul Florin Motroc. Pentru Farul II au jucat: Măcelaru - Pascale, Barbu, Ignat, Paşcovici - Niţescu, Buşe (min. 62 Vlaciu), Drăghici (min. 62 C. Bubuleandră), Buzea - Sescioreanu, Uzun (60 Forminte).

Rezultate complete înregistrate în etapa a 25-a: Unirea Slobozia - CS Domneşti 1-3, ACS Berceni - CS Viscofil 2-2, FC Farul II - CS Tunari 2-1, CSM Medgidia - Viitorul Chirnogi 5-3 (pentru Medgidia au înscris Ferenţi 15, Hampu 31, Pena 65 şi 75, Funda 82), CS Eforie - Petrolul Berca 0-0, Callatis Mangalia - Dunărea Călăraşi 1-2 (pentru gazde a marcat Armando 20), Utchim Găeşti - Viitorul Ianca 0-3, Oil Terminal - Viitorul Însurăţei 0-3. Partida Partizanul Merei - Viitorul Constanţa va avea loc pe 27 martie, de la ora 17.00. Clasament: 1. Viitorul 59p; 2. ACS Berceni 57p; 3. Domneşti 50p; 4. Slobozia 48p; 5. Viscofil 47p; 6. Mangalia 45p (golaveraj: 38-20); 7. Berca 45p (33-27); 8. Călăraşi 40p; 9. Tunari 36p; 10. Eforie 35p; 11. Merei 30p; 12. Farul II 27p (30-34); 13. Ianca 27p (35-47); 14. Însurăţei 26p; 15. Medgidia 24p (30-56); 16. Chirnogi 20p; 17. Găeşti* 8p (19-78); 18. Oil Terminal* 8p (15-77) - * echipe retrase din campionat.