Trei românce, în turul secund la US Open

Jucătoarele române de tenis prezente la startul ultimului turneu de Grand Slam, US Open, au început turneul de la New York, trei dintre ele reuşind să acceadă în turul secund al probei de simplu feminin. Constănţeanca Simona Halep, locul 53 WTA, a învins-o, în runda inaugurală, cu 7-5, 7-6, după aproape două ore de joc, pe Iveta Benesova (Cehia), poziţia 63 în ierarhia mondială. În turul secund, Halep o va întâlni pe Nadia Petrova (Rusia), cap de serie nr. 19 şi locul 22 WTA, care a trecut, cu 6-3, 7-6, de Jarmila Gajdosova (Australia), poziţia 99 în clasamentul mondial. Surpriza a venit din partea Soranei Cîrstea, locul 38 WTA, care a dat peste cap calculele hârtiei şi a învins-o, în primul tur, cu 4-6, 6-2, 6-2, după o oră şi 44 de minute de joc, pe Sabine Lisicki (Germania), cap de serie nr. 16 şi poziţia 23 în ierarhia mondială. Partida a fost întreruptă în setul al treilea, la scorul de 1-0 pentru jucătoarea română, din cauza ploii, pentru aproximativ două ore şi 15 minute. În turul secund, Cîrstea o va întâlni pe Anna Tatişvili (Georgia), locul 73 WTA, care a trecut, cu 6-2, 6-0, de Stephanie Foretz Gacon (Franţa), poziţia 86 în clasamentul mondial. Şi Edina Gallovits-Hall, locul 135 WTA, a acces în turul al doilea, după ce a învins-o pe elveţianca Stefanie Voegele, ocupanta poziţiei 137 în ierarhia mondială, cu 7-5, 6-4. Românca se va lupta pentru calificarea în turul al treilea cu favorita nr. 7, australianca Samantha Stosur, deţinătoarea titlului, care a învins-o pe Petra Martic (Croaţia), cu 6-1, 6-1. Prin calificarea în turul secund la US Open, cele trei jucătoare şi-au asigurat câte un cec în valoare de 37.000 de dolari şi câte 100 de puncte WTA. În schimb, Alexandra Cadanţu, locul 68 WTA, a ratat calificarea în turul al doilea fiind învinsă, cu 6-0, 6-3, de Aleksandra Wozniak (Canada), poziţia 48 în ierarhia mondială. Pentru participarea la US Open, Cadanţu va încasa un cec în valoare de 23.000 de dolari şi cinci puncte WTA.

La masculin, singurul român prezent pe tabloul principal de simplu, Adrian Ungur, a fost eliminat în runda inaugurală, după ce a pierdut în faţa germanului Daniel Brands, jucător venit din calificări, cu 7-6, 6-4, 7-6, după un meci care a durat două ore şi 17 minute.