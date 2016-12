Trei români fantastici vor să traverseze deșertul Atacama pe biciclete

Trei români, Cătălin Neacșu, Mihai Emil Isar și Bogdan Guță, intenționează să traverseze pe biciclete Pegas deșertul Atacama și să se cațere de la malul Oceanului Pacific până la 5.800 m altitudine pe pantele celui mai înalt vulcan din lume, Ojos Del Salado (6.893 m), se arată într-un comunicat de presă remis presei "Încălecarea pe înaripatul Pegas va avea loc la intrarea pe Salar de Uyuni, cea mai mare câmpie de sare din lume, rămasă în urma secării unui lac acum mai bine de 40.000 ani. După traversarea acesteia, care va dura 2 zile, vom înainta către Chile printre vulcani, gheizere și alte câmpii de sare la o altitudine medie de 3.500 m. Aici vom avea 7 zile fără nicio așezare, prin deșert de mare altitudine. Vom supune la testul suprem de calitate bicicletele Pegas, prin sare, nisip și drumuri accidentate. La intrarea în Chile va urma o porțiune de asfalt. Apoi vom traversa Chile și totodată deșertul Atacama până la Oceanul Pacific, încheind astfel prima parte a expediției. Partea a doua începe tot pe malul Oceanului, de această dată avem 2 zile pentru 250 km, dintre care peste o sută pe asfalt. Acolo vom încerca să urcăm pe biciclete de la malul Oceanului până la peste 5.500 m altitudine pe pantele celui mai înalt vulcan din lume, Ojos Del Salado 6.893 m”, a declarat Cătălin Neacșu, cel care în urmă cu șase ani urca tot cu bicicleta până la altitudinea de 5.300 de metri pe Himalaya.

Deșertul Atacama din America de Sud este cel mai arid loc de pe planetă, unde stațiile meteo nu au înregistrat niciun fel de precipitații de mai bine de 10 ani. Este, în principiu, lipsit de viață și are cele mai mari diferențe de temperatură - în care ziua sunt 30 de grade și noaptea sunt sub zero grade.

Cei trei români au cucerit până acum Mont Blanc, Kilimanjaro și vârful Ebrus și și-au propus să escaladeze vârful cel mai înalt al fiecărui continent (7 vârfuri, in 7 continente).