Trei săptămâni până la concertul Scooter

Celebra formaţie de techno hardcore Scooter va reveni, în această lună, în România. Membrii trupei, H.P. Baxxter, Rick J. Jordan şi noul venit, Michael Simon, vor susţine un show incendiar, pe data de 26 septembrie, la Arenele Romane din capitală. Concertul face parte din turneul mondial de promovare a celui mai nou album, „Under the Radar Over the Top“, care cuprinde două CD-uri şi două DVD-uri. Despre cel de-al doilea CD se spune că reprezintă partea întunecată a formaţiei. Una dintre piesele de mare succes care va extazia publicul autohton, în acest concert, va fi „J’adore Hardcore”.

Mult-aşteptatul eveniment vine după ce, iniţial, a fost anunţat pentru data de 5 iunie, însă organizatorii au fost nevoiţi să reprogrameze spectacolul în toamnă, din cauza unei restructurări a programului de turneu. Biletele achiziţionate rămân însă valabile, iar cei trei germani promit să se revanşeze printr-un show de cea mai bună calitate. Instalaţiile pregătite, efectele pirotehnice spectaculoase, megafoanele uriaşe suspendate pe scenă, laserele, efectele speciale, cât şi cei peste 50.000 waţi de sunet şi lumină garantează acest fapt.

Artiştii doresc să aibă în culise 24 de sticle de bere blondă şi brună, un kilogram de gheaţă, 10 litri de vodcă, precum şi… lumânări şi draperii închise la culoare. Celebri pentru modul nonconformist în care se distrează, dar şi pentru pasiunea pe care o au pentru fetele frumoase, fanii trupei fac deja pariuri în ce cluburi vor „incendia” atmosfera, de această dată, cei de la Scooter.

De-a lungul timpului, trupa germană a reuşit să vândă 14 milioane de albume şi a câştigat 80 de discuri de aur şi platină. Preţul unui bilet pentru concertul pe care Scooter îl va susţine la Arenele Romane este de 100 lei.