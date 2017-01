Trei spectacole în premieră la Teatrul pentru Copii şi Tineret

Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa a avut un an plin de spectacole, oferind micului public o gamă variată de reprezentaţii. Clasice sau interactive, pline de culoare şi haz, piesele de teatru au fost bine primite de spectatori, acest lucru fiind demonstrat de sălile arhipline şi de entuziasmul celor mici. La succesul spectacolelor a contribuit şi faptul că micuţii au putut intra în culise, pentru a-i cunoaşte pe eroii basmelor pe care le-au urmărit. "A fost un an foarte bun. Am reuşit să punem în scenă spectacole de calitate, care să trezească, de fiecare dată, interesul publicului şi să îl facă să descopere minunatele personaje ale poveştilor care le încîntă copilăria. Cea mai bună dovadă au fost sălile arhipline şi numerosul public, pe care încă îl avem în fiecare seară, în Orăşelul Copiilor, unde prezentăm spectacole, care mai de care mai interesante", a precizat directorul Teatrului pentru Copii şi Tineret, Lică Gherghilescu.

Conducerea instituţiei teatrale constănţene asigură publicul de faptul că, şi în anul 2007, va putea urmări spectacole la fel de atractive. După o pauză binemeritată, actorii Teatrului de Copii şi Tineret vor începe repetiţiile pentru piesa de teatru "Motanul încălţat", care va fi regizată de Cristian Pepino. Colaborarea cu unul dintre cei mai importanţi regizori al acestui gen teatral va continua şi anul următor, "Motanul încălţat" fiind o piesă în care jocul păpuşilor va fi completat de cel al actorilor. O altă premieră a teatrului constănţean va fi spectacolul "Albă ca zăpada", care va fi pus în scenă de Bogdan Drăgulescu, cel care a regizat şi piesa "Mica vrăjitoare". Elevii claselor V-VIII vor putea urmări, în anul 2007, spectacolul "Mireasă de împrumut", a cărui regie va fi semnată de Mihai Constantin Ranin, cel care a pus în scenă piesa "Prinţesa Turandot".

După ce, în acest an, actorii Teatrului pentru Copii şi Tineret au participat la festivaluri în ţară şi peste hotare, în 2007 vor continua tradiţia, urmînd să prezinte noile producţii la concursurile naţionale de profil. De asemenea, va fi continuată seria deplasărilor în judeţ, micuţii din satele şi comunele constănţene avînd ocazia de a urmări spectacolele teatrului constănţean. "Vom continua să îi încîntăm pe cei mici cu reprezentaţii de succes, care vor fi puse în scenă de regizori importanţi. Îi aşteptăm şi în 2007, la spectacolele noastre, care vor fi prezentate săptămînal, în cadrul instituţiei noastre", a concluzionat Lică Gherghilescu.