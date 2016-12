Trei suspecţi, trei alibiuri

Poliţiştii constănţeni care anchetează dublul asasinat petrecut sîmbătă noapte în localitatea constănţeană Corbu spun că au avut pînă acum trei suspecţi, pe care i-au audiat, fără a obţine, însă, niciun rezultat. „Toţi trei au avut alibiuri care s-au verificat, aşa că, în acest moment, sîntem în aceeaşi situaţie în care ne aflam în prima zi de anchetă. Ipotezele pe care le avem la ora actuală, cu privire la mobilul crimei, sînt aceleaşi: jaful şi răzbunarea. Din păcate, nu deţinem indicii noi legate de acest caz. Verificăm în continuare cele două piste”, a declarat cms. şef Dorin Colidiuc, adjunctul şefului Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ). Printre cele trei persoane interogate de oamenii legii s-a numărat şi un vecin care locuieşte peste drum de cei doi octogenari. Bărbatul a ajuns pe lista suspecţilor după ce cîinele de urmă i-a condus pe poliţişti în gospodăria lui. “În toaleta mea din curte au găsit nişte hîrtii arse. Le-am spus poliţiştilor că sîmbătă seară fiul meu mai mare s-a dus la toaletă şi a aprins nişte hîrtii, pentru că nu avem lumină acolo. Au mai găsit poliţiştii nişte haine de-ale mele, pătate cu rugină, dar le-am explicat că eu lucrez în construcţii. Mi le-au confiscat. Oricum, or să vadă şi ei că alea nu sînt pete de sînge. Aseară am venit acasă pe la nouă şi m-am culcat. M-am trezit abia azi dimineaţă, pe la şapte, cînd au venit poliţiştii la mine acasă. Nu am auzit nici sirenele pompierilor, nici ţipete, nimic. Eram foarte obosit”, a declarat, duminică după-amiază, Dumitru Belian. Anchetatorii spun că cercetările înaintează cu atît mai greu cu cît incendiul a distrus toate urmele autorilor.

Medicii legişti care au efectuat necropsia spun că nu au reuşit să stabilească nici dacă cei doi octogenari au fost omorîţi cu arme diferite, nici dacă autorii sînt dreptaci sau stîngaci, pentru că, spun ei, loviturile aplicate victimelor sînt haotice. Anchetatorii cred, însă, că asasinii aveau la ei benzină, aceştia plănuind, probabil, încă de la început, să-i ucidă pe Stan Tache şi pe soţia acestuia, Gherghina Tache, şi să le incendieze casa.

Amintim că în noaptea de sîmbătă spre duminică, doi pensionari din localitatea Corbu au fost ucişi cu sînge rece. Abominabila crimă s-a petrecut în gospodăria în care Stan Tache, de 85 de ani, şi soţia lui, Gherghina Tache, de 84 de ani, îşi duceau zilele. Asasinii au dat dovadă de o cruzime incredibilă: bărbatului i-au tăiat gîtul, aproape secţionîndu-i capul de trup, iar pe femeie au înjunghiat-o în inimă, după care au incendiat casa pentru a-şi şterge urmele. Grozăvia a fost descoperită de vecinii celor două victime, care au văzut flăcările şi au sunat la 112. În scurt timp, în faţa imobilului situat pe şoseaua principală din comuna Corbu, au sosit pompierii militari, care au reuşit să stingă incendiul după aproape două ore. În locuinţa mistuită de flăcări a fost găsit şi cadavrul parţial carbonizat al Gherghinei Stan, care fusese înjunghiată în inimă şi avea urme de tăieturi în zona gîtului şi pe braţe. Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa.