Trei vieţi de îngeri, curmate într-un incendiu

Un tată care povesteşte obsesiv cum destinul i-a luat cele trei suflete dragi, parcă aştepând ca cineva din mulţimea care îl judecă să îl tragă de mânecă şi să îl trezească din coşmar, şi o mamă care nu îşi poate dezlipi privirile de la pătura, până mai ieri banală, dar care acum îi acoperă cele trei fetiţe ucise de fum. Cu privirile pierdute în căutarea unui răspuns din mulţime, doar chipurile schimonosite de durere lasă să se subînţeleagă suferinţa care le-a încolţit simţurile. Într-o singură clipă li s-au năruit toate visele şi speranţele. „A fost doar jumătate de oră. Am fost în spatele casei unde am tăiat lemne. Sigur nu am lipsit mai mult. Femeia, săraca de ea, trebuia să ducă lemnele în casă, iar eu am plecat după pâine. Când m-am întors, am văzut fumul, iar pe ea urlând. Am vrut să intru, dar nu am putut şi am fugit după ajutor. Totul era negru înăuntru. Doamne! Au murit toate trei. Cea mare avea cinci ani, cea mijlocie patru ani, iar cea mai mică doi ani şi jumătate“, a declarat Valentin Dobre, tatăl micuţelor. Mama lor, Ionela Dobre, însărcinată în patru luni, a intrat în stare de şoc şi a fost luată de o ambulanţă şi transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

PREA TÂRZIU „Noi am ajuns în două minute. Am deschis geamurile, pentru că nu se putea vedea nimic înăuntru, şi am descărcat un stingător ca să nu se înteţească focul de la oxigen. Am spart uşa şi am încercat să intrăm, dar ne-a doborât fumul. Ne-am pus haine pe faţă şi aşa am reuşit să intrăm a doua oară. După doar câţiva paşi am dat de fetiţa cea mare, care era căzută în hol. Cred că a vrut să iasă din casă dar nu a mai reuşit, iar celelalte două fetiţe erau în patul care ardea mocnit. Le-am scos pe toate trei afară şi am încercat să le resuscităm, dar era prea târziu. Patul era la jumătate de metru de sobă şi cred că a sărit jarul, iar salteaua de paie şi covorul s-au aprins şi au ars mocnit fără ca fetiţele să îşi dea seama“, a povestit Antonică Consferenţ, din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al primăriei Nicolae Bălcescu. O echipă formată din criminalişti şi un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa a demarat o anchetă pentru a stabili din ce cauză au murit cei trei copii. „Concluziile finale o să le tragem după efectuarea necropsiei. Vom stabili la finalul anchetei şi încadrarea juridică faţă de cei doi părinţi. Se pare că patul în care dormeau copiii a luat foc cel mai probabil de la sobă, care avea în loc de uşiţă o tablă pusă rezemat sau de la o lumânare pe care o foloseau la iluminat şi cu care este posibil ca victimele să se fi jucat. Uşa era legată cu sârmă. Tatăl ne-a spus că o ţinea aşa ca să nu iasă copiii în stradă“, a declarat şeful Serviciului Investigaţii Criminale, cms. şef Gheorghe Lupşă.

„ÎMI SPUNEAU POEZII“ Deşi trăiau de pe o zi pe alta, vecinii spun că părinţii aveau grijă de copii ca ochii din cap. „Mama fetelor are probleme la o mână, dar toată ziua spăla şi făcea de mâncare. Este o nenorocire mai ales că este şi gravidă. Din câte am înţeles vroiau să facă şi un băiat“, a spus Victoria Mărărescu, o vecină. „Fetele erau cuminţi. Îmi spuneau poezii şi Ionela le ducea în fiecare zi la grădiniţă. Eu le-am văzut ultima dată după Revelion, când plecau la naşi. Părinţii lui Valentin i-au mai zis să le ducă şi lor fetiţele să stea acolo la ei că sunt bătrâni şi nu au ce face, dar soţia nu a vrut, nu putea să stea fără ele“, a declarat mătuşa tatălui fetelor, Zamfira Bocai. Familia Dobre a fost anul trecut în atenţia Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, însă nu a fost necesară luarea niciunei măsuri pentru că fetiţele erau foarte bine îngrijite. „Cazul familiei va rămâne în continuare în monitorizare ţinând cont că mama este însărcinată. Ei au intrat în atenţia noastră anul trecut, când părăsiseră localitatea Crucea cu copiii, fără să aibă o destinaţie clară, neavând o locuinţă sigură. Primăria din Nicolae Bălcescu i-a sprijinit cu o casă, cu lemne şi alte ajutoare pe care le poate acorda primăria. Ei monitorizau familia şi ne trimiteau rapoarte periodice în care ne prezentau evoluţia lor. Aşteptăm rezultatul anchetei pentru a stabili dacă copilul care se va naşte poate să rămână în familie“, a declarat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa.

REACŢIA AUTORITĂŢILOR Referitor la nenorocirea petrecută ieri, la Nicolae Bălcescu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a declarat: „Este o mare tragedie pentru judeţul Constanţa şi pentru noi, ca români. Şi nu o spun de dragul de a o spune! Este incredibil ca, în 2013, să fie asfixiaţi trei copii cu vârste între doi şi cinci ani. Este o chestiune pe care nu poţi să o treci cu vederea. Nu poţi să nu te revolţi când afli o astfel de ştire şi când îţi dai seama că poate ai putea să realizezi lucruri care pot preveni astfel de evenimente tragice. Asta este tragedia care s-a întâmplat astăzi şi de aceea vrem, legislativ, să găsim soluţii pentru toţi copiii şi pentru familiile lor astfel încât, noi, autorităţile locale, Consiliul Judeţean, DGASPC să putem interveni la timp, acolo unde putem şi unde este cazul”.