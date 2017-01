Trei zile de ceaţă şi veghe în porturi

Activitatea din porturile maritime româneşti a fost blocată tot week-endul trecut şi încă o jumătate de zi, ieri, cu excepţia a cîtorva ore în care s-au putut efectua diferite operaţiuni. Potrivit şefului Serviciului Dirijare Trafic din cadrul Autorităţii Navale Române (ANR), Emil Guşă, porturile au fost închise sîmbătă, la ora 6.00 dimineaţa, şi au fost redeschise duminică la prînz, pentru cîteva ore. „Manevrele în porturile maritime au fost reluate integral abia ieri la ora 11.00. Din cauza ceţii şi a manevrelor suspendate, în rada exterioară au staţionat, timp de două zile, 21 de nave", a spus Emil Guşă. Reprezentanţii Căpităniei Zonale Constanţa (CZC) au decis suspendarea manevrelor în porturi din cauza vizibilităţii scăzute - sub o sută de metri. Potrivit ofiţerilor CZC, porturile maritime au fost neoperaţionale timp de două zile, iar în acest interval, nicio ambarcaţiune nu a primit avizul de efectuare a manevrelor de intrare sau ieşire din porturi, deoarece exista riscul producerii unor coliziuni. „Şi noi am avut ceva probleme din cauza ceţii, deoarece aprovizionarea platformelor de foraj s-a făcut cu greutate. Duminică, am profitat de cele cîteva ore în care s-au reluat manevrele în port şi am adus nava Licorn în dana 34, am încărcat proviziile şi am şi trimis-o la platforme", a declarat directoul executiv al Grupului de Servicii Petroliere, Valeriu Irimioiu. Pe toată durata fenomenului, vapoarele aflate în rada portului a trebuit să asigure veghe continuă la bord şi să emită semnale de ceaţă corespunzătoare. De asemenea, şi traficul fluvial al convoaielor de barje pe Canalul Dunăre - Marea Neagră a fost restricţionat. Potrivit purtătorului de cuvînt al Administraţiei Canalelor Navigabile (ACN), Adrian Pîndici, în ultimele trei zile, navigaţia pe ambele canale navigabile (Canalul Dunăre - Marea Neagră şi Canalul Poarta Albă - Midia Năvodari) s-a desfăşurat cu restricţii din cauza ceţii persistente şi a închiderii Portului fluvial Constanţa - Sud Agigea. „Navele au staţionat în amonte sau aval de ecluza Agigea, precum şi în Porturile Basarabi şi Medgidia", a declarat Adrian Pîndici. În această toamnă, a fost pentru prima dată cînd activitatea portuară a fost blocată atît de mult timp din cauza ceţii. În această situaţie, armatorii navelor şi operatorii portuari au înregistrat pierderi de zeci de mii de dolari, deoarece operarea vapoarelor a fost mult întîrziată.