Trei zile de coşmar pentru părinţii unei fete răpite

Tradiţia romilor în ceea ce priveşte căsătoria este veche de când lumea şi pământul. Totuşi, se pare că unii dintre romi nu mai ţin cont de acest ritual, îl consideră inuman şi încearcă să iasă din tipare. Este cazul unei familii din Constanţa care, timp de trei zile, a încearcat să îşi găsească fata de 14 ani, Geansu Alez, care a fost furată pe 1 ianuarie, de un pretendent, chiar din faţa casei sale, situată pe strada Petru Vulcan, din Constanţa. Când şi-a dat seama că i-a dispărut fata, tatăl adolescentei a alertat poliţia. Pentru că au aflat cine este răpitorul, părinţii fetei s-au dus la rudele băiatului în speranţa că îşi vor recupera fiica, însă totul a fost în zadar. „Cel care a furat-o are 25 de ani şi vrea să se însoare cu ea. Părinţii fetei nu sunt de acord cu acest lucru. Avem certitudini că păcatul s-a săvârşit, deoarece ni s-a transmis telefonic că a fost violată. O fi ea tradiţie, însă nu se face aşa ceva! Nu mi se pare normal, mai ales că are doar 14 ani. Sper să fie pedepsit cel care a furat-o şi cei în locuinţa cărora s-a comis păcatul. Rudele băiatului le-au dat de înţeles poliţiştilor că o să mărească miza şi că o să ne înţelegem, ceea ce este total fals. Ce miză să mărească, suntem la licitaţie? E inuman aşa ceva! ”, a declarat un unchi al adolescentei răpite. După mai bine de 72 de ore de disperare, părinţii fetei au răsuflat uşuraţi. Adolescenta a fost adusă la Secţia 1 Poliţie chiar de către sora răpitorului. La ora închiderii ediţiei, audierile erau în plină desfăşurare. „Acum este la poliţie şi dă declaraţii. Nu am reuşit să luăm legătura cu ea. După aceea vom merge acasă şi vom discuta pentru a afla unde a fost şi ce s-a întâmplat în aceste trei zile cât a lipsit de acasă”, a declarat tatăl fetei, Orhan Alez. „Am deschis o anchetă în acest caz şi facem cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care minora a dispărut. Monitorizăm acest caz şi vom lua măsurile legale care se impun”, a declarat şeful Secţiei 1 Poliţie Constanţa, cms şef Lucian Dinulescu.

A FUGIT DE ACASĂ SĂ SE MĂRITE Şi poliţiştii din Medgidia se confruntă cu un caz asemănător. Ei încearcă să dea de urma unei alte adolescente de 14 ani, din localitate, care a dispărut de acasă tot pe 1 ianuarie. Rudele adolescentei, Ghiulianar Memet, au anunţat, miercuri, poliţia. Spre deosebire de cazul de la Constanţa, părinţii adolescentei le-au declarat oamenilor legii că, înainte cu o zi de dispariţie, au avut o discuţie în contradictoriu cu fiica lor, care i-a anunţat că vrea să se mărite. Poliţiştii nu au reuşit să afle de la rudele fetei unde ar putea fi adolescenta. Singura informaţie oferită oamenilor legii este legată de hainele cu care era îmbrăcată fiica lor în ziua în care a fugit de acasă. Ghiulianar Memet purta blue-jeans, un halat vişiniu, purta pe cap un batic de culoare roz şi era încălţată cu papuci de culoare închisă. În plus, poliţiştii au aflat că adolescenta are 1.50 - 1.60 m înălţime, 45 kg, păr blond tuns scurt, ochi căprui, sprâncene groase şi ten închis. Din cercetările efectuate în acest caz, s-a stabilit că nu este pentru prima dată când Ghiulianar Memet fuge de acasă. Persoanele care pot furniza orice informaţii în legătură cu adolescenta sunt rugate să contacteze Poliţia Medgidia sau Dispeceratul IPJ Constanţa, tel.0241.611364 int.20005.