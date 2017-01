Trei zile de doliu naţional, în China

Guvernul chinez a anunţat, duminică, trei zile de doliu naţional pentru victimele cutremurului, de luni pînă miercuri, perioadă în care parcursul Flăcării Olimpice a fost suspendat. Trei minute de reculegere vor fi ţinute, iar sirenele vor răsuna în toată ţara, luni, la ora 14.28 (09.28, ora României), la o săptămînă după catastrofă. Drapelurile vor fi coborâte în bernă, iar o carte de condoleanţe va fi deschisă la Ministerul Afacerilor Externe de la Beijing şi la misiunile diplomatice chineze din străinătate. Festivităţile publice vor fi suspendate în această perioadă

Cel puţin trei persoane au murit şi peste 50 au fost rănite, în urma unei replici puternice înregistrată duminică ca urmare a seismului produs în sud-vestul Chinei. Cutremurul s-a produs în cursul nopţii, în apropierea oraşului Jiangyou, şi a afectat mai multe localităţi mici. Conform Centrului Chinez de Seismologie, replica a avut o magnitudine de 6 grade pe scara Richter. Pe de altă parte, echipele de intervenţie au salvat sîmbătă de sub dărîmături 63 de supravieţuitori. Printre supravieţutiori, 56 au fost salvaţi la Yingxiu, în departamentul Wenchuan, unde a fost localizat epicentrul cutremurului. Un al 57-lea supravieţuitor, un tînăr a cărui vîrstă nu a fost menţionată, a fost salvat în mod miraculos după ce a stat 124 de ore sub ruinele unei clădiri din Yingxiu. Alte şase persoane au fost salvate sîmbătă în alte zone ale Chinei, între care şi în departamentul Beichuan, în oraşele Shifang şi Dujiangyan, la aproximativ 120 de ore de la producerea seismului. Salvarea acestor vieţi are toate caracteristicile unui miracol întrucît şansele de supravieţuire după 72 de ore petrecute sub dărîmături sînt reduse. Bilanţul celui mai grav cutremur care a afectat China în ultimele decenii a ajuns duminică la 32.477 de morţi. Circa 4,8 milioane de persoane au rămas fără case.

Autorităţile chineze au verificat securitatea centralelor nucleare, după seismul devastator şi au confirmat că acestea n-au suferit avarii care să pună în pericol siguranţa populaţiei. Reprezentanţii Guvernului de la Beijing au precizat că centralele nucleare sînt în siguranţă şi sub control. China are 11 reactoare nucleare, în special în zonele de coastă, dar şi cîteva centrale furnizoare de combustibil nuclear şi laboratoare pentru experimente în domeniu, în provincia Sichuan, lovită de cutremur. Totodată, Biroul Naţional de Seismologie din China a revizuit duminică magnitudinea seismului care a afectat sud-vestul ţării la 8 grade pe scara Richter. Undele seismice generate de cutremur au făcut înconjurul Pămîntului de două ori, ceea ce demonstrează magnitudinea puternică a seismului. Observatorul seismologic Matsushiro din Tokyo a detectat unde de suprafaţă produse de seism la 13 minute după ce cutremurul a devastat provincia Sichuan. Potrivit cercetătorilor niponi, aceste unde seismice au făcut înconjurul lumii, China, Japonia, apoi traversînd Oceanul Pacific pînă la America, trecînd Oceanul Atlantic, Africa revenind pînă la Atlantic, Africa şi, din nou, în Asia. Numai seismele cu magnitudinea de peste 8,0 grade pe scara Richter sînt capabile de obicei să genereze unde care să facă cel puţin o dată înconjurul planetei.