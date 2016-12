Trei zile de poveste în Casa Serbărilor Timişoreana

Timp de trei zile, precum în poveşti, în Casa Serbărilor Timişoreana, deschisă pentru oaspeţi la Poarta 1 a Portului Constanţa, a fost o atmosferă cu multă bună-dispoziţie, udată din belşug cu bere şi „condimentată” cu concursuri interactive şi muzică de cea mai bună calitate, rock şi folk, girată de nume cu greutate, precum Cargo, Pasărea Colibri, Holograf, cărora li s-au alăturat Zob şi Zero. Mii de petrecăreţi, în special tineri, au răspuns „prezent” invitaţiei lansată anul acesta, la Constanţa, de organizatorii celei de-a II-a ediţii a Serbărilor Timişoreana.

După ce, în 2009, a debutat la Constanţa, anul acesta, turneul dedicat tradiţiei berii româneşti de calitate s-a încheiat la malul mării, după un tur naţional care a cuprins alte nouă oraşe. „Anul acesta, am adus un element de noutate, deşi Timişoreana se străduieşte mereu să aibă un concept de poveste, aşa cum ne este marca. Am vorbim despre ospitalitate şi despre valorile care trec testul timpului, deoarece am avut trei bresle de meteşugari: breasla berarilor, a brutarilor şi a croitorilor, care, în fiecare zi, şi-au spus povestea pentru oamenii care ne vizitează. Noi credem că am reuşit să creăm o atmosferă foarte călduroasă şi interactivă, cu multe jocuri şi concursuri pentru consumatorii de la terase, la care s-au adăugat concertele live în fiecare seară, care, credem noi, le-a făcut plăcere constănţenilor”, a spus, din partea organizatorilor, Raluca Ursu.

Dacă atmosfera serii de vineri a fost întreţinută de trupele Zob şi Cargo, iar Zero şi Holograf au făcut show în cea de-a doua seară, duminică a concertat legendara trupă Pasărea Colibri. Apogeul distracţiei a fost atins sâmbătă seară, când „Casa Timişoreana” a fost arhiplină, iar atmosfera a fost încălzită de trupa „semi-constănţeană” Zero, care, după o oră, le-a cedat locul „veteranilor” de la Holograf. „A fost foarte frumos acasă. Acasă înseamnă doar pentru jumătatre de trupă (n. r. Papu - chitară, Laur - voce), pentru că cealaltă jumătate e alcătuită din braşoveni (n. r. Vlad - bass şi Alex - tobe). Muntele şi cu marea fac echipă bună în Bucureşti. Publicul a reacţionat aşa cum ne doream, lumea a cântat, a dansat. A fost frumos”, a spus Laur, solistul vocal al trupei Zero, sâmbătă, în cea de-a doua seară a Serbărilor Timişoreana.

Holograf, trupa care nu mai are nevoie de nicio prezentare, le-a cântat fanilor constănţeni melodiile preferate, dar şi câteva piese noi, precum „Fericire, în dar”. „Fericită” a fost şi o frumoasă mireasă, „furată” de lângă mirele ei şi adusă „pe sus” de nuntaşi în primele rânduri. „E ultimul spectacol din această vară şi suntem cam trişti. Suntem şi un pic obosiţi, dar nu foarte mult. Ne revenim”, a spus Dan Bittman.

Serbările Casei Timişoreana s-au încheiat, ieri seară, cu un mega-concert Pasărea Colibri.