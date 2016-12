Ne așteaptă cel puțin trei zile de vreme capricioasă, avertizează meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile scad de la o zi la alta, norii îşi vor face apariţia în peisaj şi vor cădea averse. Sâmbătă, 27 iunie, în Dobrogea este posibil să plouă, iar doar din când în când să mai iasă soarele. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 27 de grade Celsius, iar cele minime între 16 și 18 grade C. Duminică, 28 iunie, vremea continuă în același registru: va fi răcoroasă și sunt posibile ploi. Temperaturile maxime nu vor depăși 26 de grade C, iar cele minime se vor situa între 14 și 18 grade C. Luni, 29 iunie, cerul va fi variabil, parțial înnorat. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade C, iar minimele între 15 și 19 grade C.