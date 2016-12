Trei zile, peste 8.500 de şoferi amendaţi

23:15:52 / 20 Mai 2014

GARCEADE LA CIRCULATIE

DAR PE POLITIA CIRCULATIE ,CINE O AMENDEAZA?,CA SI LA EI SANT USCATURI,UNUL SI UNUL,PE DOVEZI!MAIOR DE CIRCULATIE FARA CARNET,VAI DE MAMA LOR,TOT COMUNISTI AU RAMAS,SA LE FIE RUSINE,AGENT CODREANU OMUL CE A SCOS PISTOLUL IN INCAPERA POLITIEI CIRCULATIEI, AM AVUT MARTOR,HALAL POLITIST,CAND AM FACUT PLANGERE SCRISA CA POLITIE JUDET,SEFUL CEL MARE TOT CU EL A TINUT, AM SCRIS SI LA MINISTRU M.A.I.,ESTE MINISTERUL COMUNISTILOR SECURISTI, GEN MINISTRUL DUSA, CU FACULTATE FACUTA LA"STEFAN GHEORGHIU" FOST MEMBRU CC AL PCR,SUB COMANDA ODIOSULUI CRIMINAL DICTATOR IMPUSCAT, EI SANT,CEAUSISTI TOTI LA PACHET ,DEGEABA,MAI VOR SA AI RESPECTAM,.ASTA NU SE VA INTAMPLA DECAT PESTE VRE- 20 DE ANI, IAR EU PERSONALTREBUIA SA AL DAU IN JUDECATA, NU ESTE TIMPUL TRECUT,AM GRESIT SI REGRET AMARNIC!