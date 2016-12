Trend Crăciun 2010: cadouri puţine, ieftine, utile

Moş Crăciun ţine un regim sever în această iarnă - consumatorii europeni, al căror portofel este grav afectat în multe ţări de criza mondială, vor alege în acest sezon cadouri mai puţin numeroase, mai ieftine şi cu un grad de utillitate mai ridicat, informează AFP. Europenii vor trebui să îşi reducă în acest an cu 2,5%, în medie, până la suma de 590 de euro, cheltuielile pentru cadourile de Crăciun şi bugetele pentru ieşirile în oraş şi pentru mesele festive din sezonul sărbătorilor de iarnă, potrivit unui studiu despre intenţiile cumpărătorilor europeni, realizat la sfârşitul lunii septembrie, de compania Deloitte în 19 ţări europene, pe un eşantion de 20.655 de consumatori. Astfel, francezii afişează cel mai acut pesimism, în absenţa unei relansări economice la care sperau în 2010: 62% dintre ei cred că Franţa se află încă în recesiune şi, pentru prima oară, şi-au pierdut încrederea în siguranţa locului de muncă. \"Am putea fi tentaţi, în faţa magiei de Crăciun, să uităm faptul că realitatea cotidiană nu se ridică întotdeauna la cota sperată\", a declarat Antoine de Riedmatten, un specialist al Deloitte. \"Însă, nu va fi aşa, căci francezii sunt rezonabili în privinţa unui buget de criză, cifrat la 605 euro\", în scădere cu 4% faţă de 2009. Persoanele cel mai afectate de austeritate vor strânge cel mai mult centura, cum se va întâmpla în cazul grecilor (-21%), ale căror cheltuieli de Crăciun vor scădea până la 410 de euro, şi al irlandezilor (-10,6%), care vor cheltui, totuşi, 1.020 de euro pentru cadourile de Crăciun şi distracţia de Revelion. Luxemburghezii vor cheltui cel mai mult pentru Crăciunul din 2010 - 1.200 de euro, reprezentând o creştere cu 2,4% faţă de anul trecut. Cheltuielile vor creşte în Elveţia cu 1,2% şi în Germania cu 0,4% faţă de 2009. În total, europenii doresc în proporţie de 94% să cheltuiască de o manieră \"utilă\" în acest an: 81% dintre ei prevăd să cumpere cadouri pentru mai puţine persoane, 77% dintre ei vor căuta cadouri mai puţin scumpe şi 84% dintre ei vor căuta să beneficieze de pe urma reducerilor promoţionale. Cadourile oferite cu cea mai mare frecvenţă vor fi în 2010 produsele cosmetice şi ciocolata - \"aceste lucruri nu îi fac pe destinatari să viseze, însă procedând astfel, limitaţi riscul de a face o alegere neinspirată\", consideră Antoine de Riedmatten. Pentru copii, 49% dintre părinţi vor să le ofere cadouri educative, cu scopul de \"a-i pregăti pentru a înfrunta un viitor mai dificil\".