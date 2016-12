Trent Reznor vrea să compună muzică pentru mai multe filme

Trent Reznor, solistul trupei Nine Inch Nails, este nerăbdător să compună muzică pentru mai multe filme de la Hollywood, după ce a primit multe laude pentru coloana sonoră a filmului ”Reţeaua de socializare”. Trent Reznor a primit recent un Glob de Aur pentru cea mai bună coloană sonoră – ”Reţeaua de socializare” - şi este favorit la obţinerea premiului Oscar la aceeaşi categorie. În prezent, Reznor lucrează la coloana sonoră a remake-ului filmului ”The Girl with the Dragon Tattoo” şi speră să aibă mai multe proiecte în lumea filmului. ”Nu mi-am dat seama că munca mea va emoţiona atât de tare oamenii. A fost uimitor şi flatant să văd ce se întâmplă”, a declarat muzicianul pentru ”Hollywood Reporter”.

Prima lansare a lui Trent Reznor alături de Nine Inch Nails, albumul ”Pretty Hate Machine”, a fost un succes comercial, iar de atunci, el a mai lansat o serie de albume şi single-uri de succes. De-a lungul timpului a lucrat cu David Bowie, Adrian Belew, Saul Williams şi Marilyn Manson (considerat de unii protejatul lui Reznor). În 1997, Reznor a fost inclus de revista ”Time” în lista celor mai influenţi americani, iar revista ”Spin” l-a descris drept ”cel mai necesar muzician în viaţă”. În iulie 2009, trupa Nine Inch Nails a concertat pentru prima dată în România, la festivalul Coke Live Peninsula de la Târgu Mureş.