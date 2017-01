„Trenul Mărțișor” sosește la Constanța

18:28:45 / 01 Mai 2016

trenurile cfr

original locomotiva.pacat de servicile de badjocura a personalului cfr.eu spre exemplu am mers in concediu la eforie nord,doar ca trenul[rapid , intercyty,eurocity]de calitatea 1,a intarziat 1 ora jumate datorita deselor opriri shi limitarii vitezei.a declanshat la un moment dat protestul cuiva care semana cu dan balan[care vorbea engleza cu accent rusesc],fiindca trenul mergea prea incet[de lux fiindca in compartiment am stat cu dir. teatrului evreiesc din bucureshti].o alta probema era usha care se deskidea automat care scotea un sasait sacaitor.la intoarcere cu trenul accelerat mangalia-baia mare ,am intarziat qprox.2 ore jumate,datorita vitezei incete a locomotivei diesel cu lipsa de combustibil[cum sa motivat personalul trenului] shi cu innegreala acestuia shi a opririlor dese.la un moment dat ,pe tronsonul cernavoda-feteshti trenul a oprit la un canton care a declanshat adevarate proteste ale calatorilor.de acolo am aflat motivul cu combustibilul.s-a facut o lista cu semnaturi de protest ale calatorilor[cel care a facut acest lucru era un protestatar de care auzisem la radio].probabil de asta a fost pus putzin combustibil in locomotiva respectiva.pana la urma s-a gasit solutzia c-a cei care mergeau la bucureshti ,sa se separe de cei ce margeau in provincie[scurtandu-se traseul pe la buzau.de atunci n-am mai avut probleme.total intarziere aprox.4 ore.