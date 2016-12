Trenuri anulate din cauza viscolului

Mai multe trenuri care circulă în judeţele avertizate cu cod roșu au fost anulate, astăzi, iar circulaţia altor trenuri poate fi modificată, în special pe rutele Făurei - Galaţi, Galaţi - Constanţa şi Ploieşti - Urziceni. Pasagerii care nu mai doresc să continue călătoria vor primi, la cerere, contravaloarea biletelor pentru traseul neefectuat, conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare. Judeţele Buzău, Vrancea şi vestul judeţului Brăila sunt sub cod roşu de ninsoare şi vânt, astăzi, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie. În aceste zone se vor semnala intensificări ale vântului cu rafale de peste 85 - 90 km/h, ninsoare abundentă, puternic viscolită şi troienită şi vizibilitate redusă spre zero. Avertizarea este valabilă până la ora 13.00, urmând ca apoi cele trei judeţe să intre sub avertizare de cod portocaliu. Judeţele Tulcea, Ialomiţa, Galaţi, Vaslui, Bacău şi Prahova sunt sub avertizare cod portocaliu de ninsoare şi vânt până la ora 18.00.