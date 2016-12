Trepăduşii călăului Boc împart condamnaţilor pâine

SCENARIUL MERGE ÎNAINTE Parlamentarii Puterii s-au prezentat, ieri, in corpore, la sceneta schimbării de formă a Guvernului. S-au întrunit, nu neapărat cu cvorum, nu pentru a vedea dacă miniştrii propuşi de premierul desemnat Mihai Răzvan Ungureanu merită, ci pentru a le da avizul consultativ necesar pentru învestire. Opoziţia a continuat boicotarea procedurilor privind învestirea acestui executiv considerat ilegitim. În atari condiţii, este evident că toţi cei propuşi au primit avize favorabile. Singura problemă fiind doar că în comisiile în care, fără Opoziţie, nu se constituia cvorum, nu s-a putut elibera decât un „aviz informal” (cine ştie ce o însemna asta?). Enumerăm numele rămase în cărţi: Marko Bela (UDMR) - vicepremier; Cătălin Predoiu (independent) - ministrul Justiţiei; Leonard Orban (independent) - ministrul Afacerilor Europene; Lucian Bode (PDL) - ministrul Economiei; Gabriel Berca (PDL) - ministrul Administraţiei şi Internelor; Cristian Petrescu (PDL) - ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului; Alexandru Nazare (PDL) - ministrul Transporturilor; Stelian Fuia (PDL) - ministrul Agriculturii; Cătălin Baba (PDL) - ministrul Educaţiei; Răzvan Mustea (PDL) - ministrul Comunicaţiilor; Claudia Boghicevici (PDL) - ministrul Muncii; Bogdan Drăgoi (PDL) - ministrul Finanţelor; Kelemen Hunor (UDMR) - ministrul Culturii; Laszlo Borbely (UDMR) - ministrul Mediului; Ritli Ladislau (UDMR) - ministrul Sănătăţii; Cristian Diaconescu (UNPR) - ministrul Afacerilor Externe; Gabriel Oprea (UNPR) - ministrul Apărării. Amintim că faţă de propunerile de cu o zi înainte, lista miniştrilor se schimbă doar la capitolul “ministrul Economiei”, loc lăsat liber lui Bode de către Andreea Paul Vass, care s-a trezit că s-ar afla în incompatibilitate ca ministru din cauza faptului că soţul şi cumnatul său sunt jucători la Bursă. Mari probleme de incompatibilitate are şi înlocuitorul Elenei Udrea la Ministerul Dezvoltării, Cristian Petrescu, ale cărui firme au contracte de milioane de euro cu acest Minister. Dacă în ziua nominalizării sale Petrescu afirma că va încheia orice relaţie comercială cu Ministerul dacă va ocupa portofoliul, ieri, acelaşi om spunea că nu are nicio problemă de incompatibilitate... Fără comentarii!

PROGRAM ULTRA-HIPER-GLICEMIC De departe, cea mai mare surpriză a zilei de ieri a constat în programul de guvernare întocmit pe 42 de pagini de către înlocuitorii ultimei garnituri a Guvernului Boc. Surpriză, pentru că din programul executivului Ungureanu răzbat o serie de promisiuni mai mult decât electorale care, dacă ar fi crezute, ar indica faptul că România se pregăteşte să decoleze din punct de vedere economic şi să zboare deasupra Germaniei, undeva printre norii în care îşi fac veacul capetele politicienilor imberbi propuşi spre a deveni miniştri de criză ai ţării. Practic, ce nu s-a reuşit în ultimii ani de criză fac ăştia mici acum, când ne paşte recesiunea în zona euro. Funcţionarii care trebuie să returneze sume statului vor fi iertaţi, vor creşte salariile şi pensiile în măsura posibilităţilor, SMURD va fi dotat cu sute de maşini, se va dezvolta învăţămîntul în limba maghiară, gradul de ocupare a forţei muncii creşte până la 65% în 2013, accesul în Schengen, sunt doar câteva din ţintele lui Ungureanu. Cea mai sadică glumă este aceea că Guvernul care propune aceste măsuri este susţinut exact de aceleaşi partide care au tăiat de la pensiile vârstnicilor până la trusourile nou-născuţilor şi au înfometat milioane de persoane din păturile sărace ale societăţii sub pretextul că „nu mai sunt bani”!

SUNT BANI PENTRU PARLAMENTARI Astăzi vom asista în continuare la punerea în scenă a ultimului act al piesei puse în practică de Putere: votul de învestitură a Guvernului Ungureanu. Nu vă faceţi probleme! Chiar dacă Opoziţia va boicota procedurile de învestire prin vot, parlamentarii Puterii vor ajunge cu siguranţă la vot. Aşa cum au ajuns parlamentarii din Constanţa şi Tulcea cu ajutorul unui charter „providenţial” pus la dispoziţie de Tarom. Mai mult, se pune problema ca pentru nordul Moldovei să se organizeze echipe operative de acţiune cu utilaje de deszăpezire şi maşini 4x4 pentru transportul demnitarilor Puterii pe drumurile, de altfel, închise publicului larg. Deci bani sunt! Pentru unii...