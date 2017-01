Trial pentru copii pe stadionul “Farul”

Stadionul “Farul” din Constanţa a găzduit, ieri, un trial de fotbal rezervat copiilor născuţi după anul 1999, acţiune care a făcut parte dintr-o selecţie naţională demarată de Federaţia Română de Fotbal (FRF) pentru formarea lotului naţional sub 15 ani. Desfăşurat sub privirile viitorului antrenor al naţionalei sub 15 ani, Dumitru Uzunea, şi ale supervizorului trimis de FRF, Constantin Jurcă, evenimentul a constat în disputarea unui meci cu trei reprize de câte 20 de minute, în care s-au întâlnit echipa AS Performer Constanţa şi o Selecţionată a Dobrogei, alcătuită din jucători de la FC Farul Constanţa, Săgeata Năvodari şi Callatis Mangalia.

„Sunt copii talentaţi şi am văzut câţiva care au arătat calităţi, dar este devreme să spui că sunt fotbalişti. Am văzut doi portari şi un jucător de câmp pe care-i voi chema la o acţiune la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia. Este a patra selecţie pe care o facem în ţară în acest an şi încercăm să formăm un lot competitiv şi o echipă care să joace pe un modul ofensiv”, a spus Dumitru Uzunea. „Încercăm să organizăm astfel de acţiuni, la care să vedem cât mai mulţi copii din Constanţa. Am avut şi concursul federaţiei, care a trimis reprezentanţi să observe şi alţi copii decât cei de la Academia de Fotbal a lui Gică Hagi. Constanţa nu a dus niciodată lipsă de talente, dar sperăm ca împreună cu autorităţile locale să le asigurăm un mediu sănătos în care să crească. Ne-am propus ca anul viitor să organizăm un turneu, la care să participe şi două echipe de copii de la Borussia Dortmund”, a declarat Viorel Farcaş, antrenor la AS Performer.