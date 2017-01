“Tricolorii” au început pregătirile pentru “dubla” cu Slovenia

Componenţii lotului reprezentativei României s-au reunit, ieri dimineaţa, la Centrul de Fotbal Mogoşoaia, în vederea “dublei” cu Slovenia, din cadrul Grupei G a preliminariilor Campionatului European din 2008, partidele fiind programate pe 2 şi 6 iunie, primul meci urmînd să se dispute la Celje, la ora 21.45, iar al doilea la Timişoara, la ora 21.00. La prima chemare au fost prezenţi 15 jucători, restul de 7 sosind în cursul zilei. Cei şapte au fost stranierii Cosmin Contra, Gabriel Tamaş, Răzvan Raţ, Paul Codrea, Laurenţiu Roşu, Adrian Mutu şi Ciprian Marica, toţi evoluînd duminică pentru echipele lor de club.

Selecţionerul Victor Piţurcă i-a surprins pe cei prezenţi, afirmînd că s-ar mulţumi şi cu patru puncte din întîlnirile cu slovenii. “Îmi doresc toate cele şase puncte, dar m-aş mulţumi şi cu patru puncte. Mă interesează ca din această dublă să ieşim cu un număr de puncte mai mare decît al Bulgariei. Aş vrea ca atunci cînd ne deplasăm în Bulgaria, să nu avem nevoie neapărat de victorie. Aş vrea ca diferenţa de puncte să fie liniştitoare pentru noi. Sînt două meciuri foarte importante, ca toate jocurile. Chiar dacă ar fi să cîştigam cele şase puncte puse în joc tot ar fi greu în continuare. Este important să trecem de această dublă cu Slovenia, o echipă incomodă, care poate nu mai are valoarea acelei reprezentative care ne-a întrerupt seria de calificări, dar are jucători tineri şi valoroşi. Nu îi neglijăm deloc. Şi cu Luxemburg, jucătorii noştri au fost motivaţi, la fel cum vor fi şi acum”, a declarat Piţurcă. Selecţionerul a vorbit şi despre problemele de lot, Răzvan Cociş avînd puţine şanse să joace împotriva slovenilor. În schimb, Laurenţiu Roşu va fi apt, scăpînd de întinderea musculară suferită la piciorul drept. În asentimentul lui Piţurcă s-a declarat şi Adrian Mutu, atacantul Fiorentinei acceptînd şi patru puncte. “Sîntem mai buni decît adversarii noştri şi este normal să vrem şase puncte cu orice preţ. Două victorii ne-ar aduce mult mai aproape de calificare. Sigur, n-ar fi rele nici patru puncte pînă la urmă. Ar fi un bun cîştigat, nu lucruri de aruncat. Este clar însă că noi vom lupta pentru a învinge în ambele întîlniri”, a explicat.

Căpitanul “tricolorilor”, Cristian Chivu, i-a contrazis pe cei doi, anunţînd că restul jucătorilor îşi doresc şase puncte din dubla cu Slovenia, pentru a sta liniştiţi în vederea calificării la turneul final. “Sînt două meciuri care ne pot da un avantaj destul de mare la calificare şi de aceea trebuie tratate ca atare. Trebuie să ne gîndim că avînd aceste şase puncte, sîntem serios în cărţile calificării. Ne dorim şase puncte ca să stăm mai liniştiţi. Slovenia este o echipă masivă, destul de bună şi chiar dacă nu stă foarte bine la capitolul tehnic, poate pune probleme, aşa cum a pus Olandei. Sperăm totuşi să nu ne pună probleme şi nouă”, a spus Chivu. Portarul naţionalei, Bogdan Lobonţ, l-a completat pe Chivu, adăugînd că “tricolorii” nu trebuie să se gîndească la partidele pe care le dispută Bulgaria, tot pe 2 şi 6 iunie, cu Belarus. “Normal că prin orice pas greşit al lor cresc şansele noastre. Dar noi trebuie să ne gîndim la ce facem noi, nu ce fac contracandidatele noastre la calificare. O să fie greu cu Slovenia, dar noi ne dorim maximul din cele două jocuri”, a spus Lobonţ.