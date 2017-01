“Tricolorii”, favoriţi la casele de pariuri

Casele de pariuri din România îi dau mai multe şanse României decît naţionalei Olandei, în vederea meciului de astăzi, din Grupa C, “tricolorii” avînd o medie a cotelor de pariuri de 2,05 pentru victorie. Pentru un rezultat de egalitate în compania formaţiei antrenate de Marco van Basten, jucătorii antrenaţi de Victor Piţurcă au o medie a cotelor de 3,65, în timp ce un eşec al “tricolorilor” este cotat, la cele mai importante case de pariuri din România, cu 3,10. În celălalt meci din Grupa C, Franţa - Italia, naţionala pregătită de Donadoni este favorită la limită în faţa celei antrenate de Domenech. Astfel, Italia are pentru victorie o medie a cotelor de 2,30, un egal între campioana şi vicecampiona mondială este cotat cu 3,70, în timp ce un succes al francezilor ar aduce pariorilor de 2,70 ori suma jucată.