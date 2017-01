“Tricolorii” s-au întors acasă cu fruntea sus

Eliminaţi după eşecul cu Olanda, “tricolorii” au revenit, aseară, în ţară, aducînd cu ei dezamăgirea unei calificări ratate. Elevii lui Victor Piţurcă au declarat la unison că biletele pentru sferturile de finală ale EURO 2008 au fost pierdute în meciul cu Italia, cînd au ratat victoria pe final. Vedeta naţionalei României, Adrian Mutu, a mărturisit că se consideră într-un fel vinovat de ratarea calificării, pentru că a ratat un penalty în partida cu italienii. “Puteam să ne calificăm dacă băteam Olanda sau Italia. Am pe conştiinţă acel penalty ratat în meciul cu Italia, aşa cum l-ar avea orice jucător aflat în situaţia mea. Ştiu că se aştepta mult de la mine şi este păcat de acea ratare. Am încercat să joc cît mai mult pentru echipă, dar atît s-a putut”, a declarat Mutu. Atacantul naţionalei a adăugat că tricolorii nu se pot compara cu Franţa, Italia sau Olanda, iar rezultatele pe care le-au obţinut sînt demne de laudă. “Neşansa a făcut să nu ne calificăm. Am fost şi obosiţi pentru că am avut primele două meciuri, care au fost foarte grele şi ne-au solicitat foarte mult din punct de vedere fizic. S-a văzut că nu sîntem la fel de puternici ca cele trei echipe cu care am fost în grupă. Am jucat destructiv şi defensiv, pentru că dacă o făceam altfel, am fi pierdut la diferenţe mari. Eu zic că am ieşit cu fruntea sus din această competiţie”, a spus Mutu. “Eu am zis că am pierdut de la acea partidă, pentru că alta era situaţia. Italienii erau deja acasă, şi altfel jucam şi noi. Calificarea s-a scris la penalty-ul ratat al lui Adi Mutu”, a adăugat Cosmin Contra, adăugînd totuşi că România părăseşte competiţia cu fruntea sus, după rezultatele obţinute. “Trebuie să fim mîndri de echipă, pentru că în primele două meciuri nu am fost cu nimic mai prejos decît Franţa şi Italia. Rămîne regretul că am avut calificarea în mîinele noastre”, a spus fundaşul naţionalei, care a fost completat de portarul Bogdan Lobonţ: “Sîntem cu toţii trişti, dar cred că am părăsit competiţia cu fruntea sus. Acesta este fotbalul, nu se opreşte aici şi avem doar de învăţat”.

Şi selecţionerul României a fost de acord că naţionala “tricoloră” s-a întors acasă cu fruntea sus. “Eu cred că evoluţia României la Euro este foarte bună, fiindcă, să joci într-o grupă ca aceasta cu echipe formidabile, şi să nu pierzi în faţa campioanei şi vicecampioanei mondiale, este o perfomanţă pentru echipa noastră. Ne-a lipsit foarte puţin să trecem de grupe. Dacă am fi marcat contra Italiei din penalty, probabil că am fi fost calificaţi. Trebuie analizat ceea ce s-a întîmplat aici. Va conta foarte mult experienţa acumulată după acest turneu. Unii jucători nu aveau mare experienţă internaţională”, a explicat Piţurcă.