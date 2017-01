“Tricolorii” s-au reunit pentru amicalul cu Georgia

Naţionala de fotbal a României dispută mîine ultimul meci amical din acest an, urmînd să dea piept cu reprezentativa Georgiei, de la ora 20.30, pe stadionul “Dinamo”. “Tricolorii” s-au reunit ieri la Mogoşoaia, unde Victor Piţurcă a susţinut o conferinţă de presă. Selecţionerul României a mărturisit că este interesat atît de rezultat, cît şi de evoluţia jucătorilor români. “Mă interesează jocul, dar şi rezultatul, sper să fie un test util. Mi-aş fi dorit să joc cu Italia sau Germania, dar pînă la urmă asta este. În situaţia în care sîntem, şi Georgia este un adversar puternic”, a spus Piţurcă, amintind că nu este un moment foarte bun pentru echipa naţională: “Sînt mulţi jucători importanţi accidentaţi. Asta este situaţia, însă sper ca după acest joc să cîştigăm ceva. Sînt mulţi debutanţi în lot, cîţiva de la tineret, care sper să intre şi să confirme”. Referitor la adversarul de mîine, Piţurcă a comentat: “Primul nostru adversar de anul viitor, Serbia, se aseamănă ca stil de joc cu Georgia. Păstrînd proporţiile, şi georgienii sînt jucători puternici, tineri şi cu o tehnică bună, însă nu cred că are o relevanţă prea mare dacă Georgia se aseamănă cu Serbia şi Austria, deoarece nu am toţi fotbaliştii la dispoziţie”. Selecţionerul a explicat şi motivul pentru care a ales arena din Ştefan cel Mare pentru amicalul cu Georgia: “Nu cred că există interes prea mare pentru echipa naţională în Bucureşti, aş fi vrut la Piteşti, dar era foarte greu atît pentru adversari, cît şi pentru jucătorii noştri, care vin azi în România. Am preferat Dinamo pentru că este un stadion central şi pot veni mai mulţi oameni. Dacă mergeam în Ghencea, unde terenul este mult mai bun, riscam să vină doar oamenii din cartier”.

Doar trei “stranieri”

Selecţionerul a decis să cheme doar trei jucători care evoluează în străinătate, Raţ, Cociş şi Marica, renunţînd la Paul Codrea (Siena) şi Adrian Mutu (Fiorentina), ambii cu probleme medicale, dar şi la Mihai Neşu. De asemenea, antrenorul a ales să nu apeleze pentru această partidă la serviciile jucătorilor Nicolae Dică, Cosmin Moţi şi Cosmin Contra, pentru că au unele probleme la cluburile unde evoluează, şi nu l-a convocat pe Cristian Chivu, care este accidentat. Totodată, Piţurcă a renunţat şi la convocarea lui Florentin Petre, pe care îl va lăsa la dispoziţia echipei de club, Terek Groznîi, şi la Daniel Niculae, din cauza situaţiei care s-a creat înaintea partidei cu Franţa, din preliminariile pentru CM din 2010. Lotul naţionalei: Portari: Lobonţ (Dinamo), Pantilimon (FC Timişoara); Fundaşi: Ogăraru (Steaua), Panin (CFR Cluj), Tamaş (Dinamo), Rădoi (Steaua), Goian (Steaua), Găman (Universitatea Craiova), Răzvan Raţ (Sahtior Doneţk); Mijlocaşi: Ropotan (Dinamo), Lazăr (Rapid), Cociş (Lokomotiv Moscova), Tameş (FC Argeş), Cr.Tănase (FC Argeş), Nicoliţă (Steaua); Atacanţi: Marica (VfB Stuttgart), Fl.Costea (Universitatea Craiova), Bucur (FC Timişoara). Din lot fac parte şi trei jucători convocaţi în premieră, Ropotan, Panin şi Tănase. “Orice jucător visează la echipa naţională. Este un lucru pe care mi l-am dorit foarte mult. Probabil că în decizia selecţionerului a cîntărit mult şi faptul că pot juca pe ambele părţi”, a spus Panin.

Sosiţi duminică la Bucureşti, georgienii au anunţat prin selecţionerul Hector Raul Cuper că-şi doresc victoria în meciul de mîine. “Am venit să jucăm un meci foarte serios, să vedem la ce nivel este echipa mea. Chiar dacă este un amical, vreau să cîştigăm acest joc. Echipa României este una mult mai puternică, mult mai tehnică decît cea a Georgiei”, a spus Cuper.