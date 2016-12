“Tricolorii” s-au reunit sub comanda lui Răzvan Lucescu

Naţionala de fotbal a României s-a reunit ieri, la Centrul Sportiv de la Mogoşoaia, pentru prima dată sub comanda noului selecţioner Răzvan Lucescu, pentru a pregăti meciul de sîmbătă, din deplasare, cu Lituania, din preliminariile Campionatului Mondial din 2010. Răzvan Lucescu a surprins prin lotul convocat, în care se găsesc mulţi debutanţi, printre care fostul jucător al Farului, Iulian Apostol, Mihai Roman şi Ovidiu Dănănae. Noul selecţioner are la dispoziţie 23 de jucători: portari - Coman (FC Braşov), Pantilimon (FC Timişoara), Bornescu (U. Craiova); fundaşi - Săpunaru (FC Porto), Dănănae (U. Craiova), Rădoi (Al-Hilal), Galamaz (Unirea Urziceni), Chivu (Inter Milano), D. Goian (Steaua), Raţ (Şahtior Doneţk), Neşu (FC Utrecht); mijlocaşi - Mara (CFR Cluj), Roman (FC Braşov), C. Lazăr (Rapid Bucureşti), Alexa (FC Timişoara), T. Ghioane (Dinamo Kiev), I. Apostol (Unirea Urziceni), Cr. Tănase (FC Argeş) şi Fl. Costea (U. Craiova); atacanţi - Marica (VfB Stuttgart), G. Bucur (FC Timişoara), M. Niculae şi Dănciulescu (ambii Dinamo Bucureşti). Mijlocaşul Costin Lazăr a făcut doar recuperare, însă nu pe teren. În urma jocului de la Vaslui, Costin Lazăr a suferit o recidivă la ligamentele unui genunchi. Lazăr va intra miercuri în programul normal al echipei, Fundaşul Cristian Săpunaru a sosit în cantonament aseară. Preşedintele FRF, Mircea Sandu, a sosit la antrenamentul echipei, unde a vorbit de mai multe ori cu Răzvan Lucescu, în timp ce jucătorii efectuau încălzirea.

“Mulţi sînt probabil dezamăgiţi de faptul că nu au fost convocaţi, dar trebuie să ştie că uşa este deschisă atîta timp cît vor da dovadă de profesionalism adevărat. Am făcut aceste convocări bazându-mă foarte mult pe ce am văzut în teren. Naţionala nu e a nimănui, nu este Steaua, Dinamo sau Timişoara şi nici echipa lui Lucescu. Atunci cînd eşti la Naţională eşti român şi nu mă interesează ce cred unii sau alţii”, a spus Răzvan Lucescu. Selecţionerul a adăugat că meciul cu Lituania este dificil, dar consideră că un rezultat ca în tur nu se mai poate repeta: “La primul meci, rezultatul a fost şocant, pentru că nu am ştiut ce înseamnă echipa Lituaniei. Este o trupă dificilă, care joacă de mult timp împreună şi de aceea am avut probleme. După acel european, toţi credeam că vom întîlni un adversar modest, dar nu a fost aşa. Ei fac un presing bun, jucătorii sînt disciplinaţi, bine organizaţi şi vom avea un joc greu”. La prima întîlnire cu selecţionerul, jucătorii s-au arătat mulţumiţi de schimbarea efectuată pe banca tehnică a naţionalei. “S-a schimbat selecţionerul şi tot timpul când se întîmplă asta există un nou suflu la echipă. Altul va fi entuziasmul prin venirea domnului Lucescu pentru că toţi jucătorii convocaţi au şansa lor de a arăta că merită să fie la naţională. Ambiţiile vor fi mai mari şi acest lucru nu poate fi decît benefic în vederea meciurilor care au mai rămas”, a spus căpitanul Cristi Chivu.