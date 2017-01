“Tricolorii” şi-au luat adio de la Mondiale

Visul naţionalei României de a se califica miraculos la turneul final al Campionatului Mondial din 2010 s-a spulberat sîmbătă seara, pe stadionul “Stade de France” din Paris, cînd “tricolorii” au încheiat la egalitate, 1-1, partida contra Franţei, din Grupa a 7-a a preliminariilor. Elevii lui Răzvan Lucescu aveau nevoie de un succes pentru a rămîne în cărţile pentru Africa de Sud, dar, fără Mutu, ofensiva românilor a fost redusă la tăcere în prima parte a meciului. Fără vedeta Franck Ribery, menajat pentru partida de miercuri, cu Serbia, francezii s-au bazat pe “vulpoiul” Henry, care a fost aproape de a deschide scorul în prima repriză. În două rînduri, Coman a intervenit miraculos, ajutat şi de transversală în minutul 16, portarul român blocînd salvator, zece minute mai tîrziu, şi mingea trimisă de Gignac din centrul careului. Ieşiţi cu bine din presiunea gazdelor, “tricolorii” au o ocazie uriaşă, chiar înainte de pauză, Surdu trimiţînd pe lîngă poartă, după o acţiunea perfectă a lui Marica. La reluare, francezii au lovit rapid, Henry trimiţînd mingea în plasă, după o ieşire greşită la ofsaid a defensivei conduse de Chivu. Certaţi de pe bancă, românii au ieşit la joc şi au reuşit rapid egalarea, în minutul 55, cînd centrarea lui Apostol a fost deviată în proprie poartă de Escude. Disperaţi că ratează şi ultima şansă la şefia grupei, francezii s-au aruncat în ofensivă şi acelaşi Henry a reuşit să marcheze, dar golul a fost anulat corect, pe motiv de ofsaid. Ultimele minute ale partidei au fost dramatice, ambele combatante căutînd golul izbăvitor. Nici măcar trimiterea în teren a lui Ribery şi Benzema nu a mai putut schimba ceva, în timp ce elevii lui Lucescu au părut incapabili să forţeze victoria care să le ofere în continuare şansa calificării.

Au evoluat formaţii: Franţa (antrenor Raymond Domenech): Lloris - Sagna, Gallas, Escude, Evra - L.Diarra, Toulalan - Anelka, Gourcuff (73 Benzema), Henry - Gignac (57 Ribery); România (antrenor Răzvan Lucescu): D. Coman - Maftei, Rădoi, Chivu, Raţ - Mara (61 Roman), Ghioane, Apostol, M. Nicu (77 G. Bucur) - Marica, Surdu (86 Codrea). Arbitri: Ivan Bebek - Tomislav Petrovic şi Tomislav Setka (toţi din Croaţia). Marcatori: Henry 48/ Escude 55 - aut. Cartonaşe galbene: Sagna/ Apostol. Spectatori: 70.000.

În Grupa a 7-a, Austria a cîştigat fără probleme întîlnirea cu Insulele Feroe, 3-1, prin golurile marcate de Maierhofer 1 şi Janko 16, 69 din penalty, respectiv Olsen 83.

Lucescu, mulţumit de rezultat

La finalul partidei, chiar dacă România a pierdut orice şansă de calificare la turneul final, selecţionerul Răzvan Lucescu s-a arătat mulţumit de jocul echipei sale. “Am întîlnit o echipă extrem de puternică, cu o valoare uriaşă. Este un rezultat important, ţinînd cont că sîntem o echipă la început de drum şi astfel de meciuri ne ajută să creştem, ne dau încredere în organizare şi ne ajută să ne fixăm obiective importante. Cred că Franţa a avut mai multe ocazii şi, probabil, ar fi meritat să obţină victoria, dar, datorită spiritului de sacrificiu, a dorinţei de a ieşi un rezultat bun şi pentru că în niciun moment nu am crezut că vom pierde, consider că rezultatul este just”, a declarat Lucescu. “A fost un meci foarte greu, am întîlnit jucători extraordinari, dar am demonstrat că, prin devotamentul nostru, sîntem o echipă unită şi că sîntem egalii lor. Nu am avut niciun moment de relaxare, presiunea a fost foarte mare pe noi. Mă bucur pentru acest rezultat, chiar dacă nu mai avem nicio şansă de calificare. Sîntem o echipă nouă, pe un drum ascendent. Sînt extrem de fericit pentru acest rezultat”, a adăugat cel mai bun jucător de pe teren, portarul Dani Coman. În schimb, tehnicianul francezilor, Raymond Domenech, s-a declarat decepţionat de rezultat. “Sînt dezamăgit. Păcat pentru efortul depus de jucători. Cu atîtea ocazii de gol, cu riscuri asumate, cu patru-cinci atacanţi nu am reuşit să marcăm mai mult. Rezultatul este decepţionant, dar calificarea se va juca pînă la sfîrşit”, a spus Domenech.

“Tricolorii” au revenit ieri, la prînz, în ţară, plecînd de la aeroportul “Henri Coandă” direct în cantonamentul de la Mogoşoaia. În cursul după-amiezii, elevii lui Lucescu au efectuat o şedinţă de recuperare în vederea meciului cu Austria, programat miercuri, de la ora 20.45, pe stadionul “Steaua”. La acest joc, selecţionerul nu-l va putea folosi pe Iulian Apostol, suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene.

Clasamentul Grupei a 7-a

1. Serbia 7 6 0 1 15- 5 18

2. Franţa 7 4 2 1 9- 7 14

3. Austria 7 3 1 3 10-10 10

4. Lituania 7 3 0 4 6- 6 9

5. ROMÂNIA 7 2 2 3 8-11 8

6. I-le Feroe 7 0 1 6 2-11 1