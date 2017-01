“Tricolorii” vor lupta doar pentru onoare

Lăsaţi în afara luptei pentru calificarea la turneul final din Africa de Sud, după rezultatele slabe înregistrate în debutul preliminariilor Campionatului Mondial din 2010, “tricolorii” întîlnesc în această seară reprezentativa Austriei, de la ora 20.45, pe stadionul Steaua, într-o partidă contînd pentru Grupa a 7-a. Chiar dacă elevii lui Răzvan Lucescu nu mai au nici măcar şanse teoretice de calificare, meciul din Ghencea are totuşi o miză importantă. Naţionala României are nevoie de cele trei puncte pentru a rămîne în a doua urnă valorică la tragerea la sorţi pentru preliminariile Campionatului European din 2012. În plus, Chivu şi compania şi-au propus să-i ofere o victorie noului selecţioner la debutul în faţa propriilor suporteri şi să urce pe locul al treilea al clasamentului grupei. Pentru a forţa un succes, Lucescu junior va schimba echipa faţă de întîlnirea de sîmbătă, cu Franţa, mizînd pe o linie de mijloc mult mai ofensivă. Astfel, Bogdan Mara şi Max Nicu vor rămîne pe banca de rezerve, locul lor pe benzile terenului urmînd să fie luat de tinerii Mihai Roman şi Adrian Cristea. Pe postul de mijlocaş central va fi aruncat în luptă Paul Codrea, care îl va înlocui pe Iulian Apostol, suspendat din cauza cumulului de cartonaşe galbene. În atac, Gigel Bucur este preferat lui Romeo Surdu, care a irosit o ocazie uriaşă de a înscrie la Paris, în timp ce Cristian Săpunaru este favorit în lupta cu Vasile Maftei pentru postul de fundaş dreapta. “Este un altfel de meci, aşadar, o altfel de formulă. În primul rînd, dispar din echipă o serie de jucători, deoarece la Paris a fost o partidă de o încărcătură aparte. S-a alergat foarte mult şi este normal ca unii să fie odihniţi. Faţă de meciul din Franţa se schimbă un pic rolurile, şi datorită valorilor. Noi vom fi cei care vom conduce jocul şi, de aceea, era nevoie de prospeţime”, a explicat Răzvan Lucescu. “La meciul cu Austria vom fi motivaţi deoarece venim la echipa naţională, iar românii vor să zîmbească. Nu este plăcut să joci fără nicio miză, dar trebuie să terminăm această campanie cu capul sus”, a adăugat atacantul Ciprian Marica.

De partea cealaltă, Austria are încă şanse la locul secund în grupă, însă elevii lui Dietmar Constantini au nevoie de trei puncte la Bucureşti. “România este, fără discuţie, un adversar mult mai puternic decît Feroe, dar ne jucăm şansele, atîtea cîte ne-au rămas. Sigur nu vom avea atîtea oportunităţi de a înscrie ca sîmbătă şi de aceea este foarte important să fim de data asta şi eficienţi”, a spus mijlocaşul Jacob Jantscher.

Formaţii probabile: România (antrenor Răzvan Lucescu): D. Coman - Săpunaru, Rădoi, Chivu, Raţ - M. Roman, Codrea, Ghioane, Ad.Cristea - Marica, G. Bucur; Austria (antrenor Dietmar Constantini): Payer - Schiemer, Dragovic, Patocka, Fuchs - Holzl, Pehlivan, Beichler, Jantscher - Maierhofer, Hoffer. Arbitri: Martin Atkinson - Philip Sharp şi David Richardson (toţi din Anglia).

Astăzi, în Grupa a 7-a, vor avea loc alte două meciuri, derby-ul Serbia - Franţa, de la ora 22.00, şi Insulele Feroe - Lituania, de la ora 19.15.

Clasamentul Grupei a 7-a

1. Serbia 7 6 0 1 15- 5 18

2. Franţa 7 4 2 1 9- 7 14

3. Austria 7 3 1 3 10-10 10

4. Lituania 7 3 0 4 6- 6 9

5. ROMÂNIA 7 2 2 3 8-11 8

6. I-le Feroe 7 0 1 6 2-11 1