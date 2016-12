Tricolorii au ajuns în Andorra

Naţionala de fotbal a României a ajuns, ieri, în Andorra, unde mâine seară, de la ora 21.30, pe „Estadi Comunal“ din oraşul Andorra La Vella, va întâlni reprezentativa ţării gazdă, în cadrul Grupei D a preliminariilor Campionatului Mondial din 2014. Candidaţi la locul secund, care asigură prezenţa în barajul pentru calificarea la turneul final, tricolorii au drept obiectiv o victorie la o diferenţă cât mai mare de scor, golaverajul fiind principalul criteriu de departajare între echipele aflate la egalitate de puncte.

„Sincer să fiu, nu cred că va fi greu cu Andorra. Va fi dificil până vom înscrie şi sper să o facem cât mai repede. Sunt aproape sigur că ne vom concentra la maximum şi vom câştiga meciul fără probleme. Ideal ar fi la scor, dar nu ştiu dacă vom reuşi. Obiectivul ideal ar fi să înscriem şapte-opt goluri în Andorra. Dacă am reuşi lucrul acesta, şansele noastre ar creşte considerabil. Am rămâne la două-trei goluri diferenţă de Turcia. Totuşi, cred că este un obiectiv foarte sus. Am putea, dar trebuie să ţinem cont că Andorra a pierdut la scoruri mari doar meciurile din deplasare”, a spus mijlocaşul Alexandru Bourceanu.

„Mergem acolo să câştigăm. Sper să facem un scor mare. Avem nevoie de golaveraj, dar va fi un meci greu. Trebuie să aşteptăm şi celelalte rezultate din grupă, dar avem cele mai mari şanse să ne clasăm pe locul secund”, a adăugat un alt mijlocaş, Gabriel Torje.

Clasament Grupa D: 1. Olanda 22p, 2. Ungaria 14p, 3. Turcia 13p (golaveraj: 14-7), 4. România 13p (13-12), 5. Estonia 7p, 6. Andora 0p.