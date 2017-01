Tricolorii au demarat “acţiunea Paris”

Naţionala de fotbal a României se află în faţa unei “duble” decisive în lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2010. Chiar dacă au rămas doar cu şanse teoretice la locul secund în Grupa a 7-a a preliminariilor, elevii lui Răzvan Lucescu visează la şase puncte în meciurile cu Franţa (sîmbătă, ora 22.00, ]n deplasare) şi cu Austria (miercuri, 12 septembrie, Stadionul “Steaua”). Tricolorii s-au reunit, ieri, la Centrul Naţional Mogoşoaia, în următoarea formulă: D. Coman (FC Braşov), Pantilimon (FC Timişoara) şi Tătăruşanu (Steaua) - portari; Săpunaru (FC Porto), Maftei (Unirea Urziceni), Rădoi (Al-Hilal), D. Goian (Palermo), Chivu (Inter Milano), M. Constantin (Rapid), Raţ (Şahtior Doneţk) şi Neşu (FC Utrecht) - fundaşi; Mara (CFR Cluj), M. Roman (FC Braşov), I. Apostol (Unirea Urziceni), Codrea (Siena), C. Lazăr (Rapid), M. Nicu (Hertha Berlin) şi R. Surdu (Steaua) - mijlocaşi; Marica (VfB Stuttgart), Mutu (Fiorentina), I. Mazilu (Arsenal Kiev) şi Dănciulescu (Dinamo) - atacanţi. Dănciulescu a suferit însă o accidentare de ultimă oră, iar Răzvan Lucescu s-a văzut nevoit să-l convoace de urgenţă pe mijlocaşul lui Dinamo, Adrian Cristea, în timp ce mijlocaşul lui Dinamo Kiev, Tiberiu Ghioane soseşte azi. Pentru a-şi scăpa elevii de presiunea rezultatelor, selecţionerul a anunţat că România trebuie să joace cele două partide fără să se gîndească la şansele de calificare. “Trebuie să privim cu optimism jocurile cu Franţa şi Austria şi cred că nu este corect să facem calcule în acest moment, pentru că nu ne avantajează deloc. Poziţia din clasamentul grupei nu ne permite să ne gîndim la mai mult, însă noi trebuie să obţinem maximum, fără să ne propunem sau fără să ne gîndim la o calificare la Campionatul Mondial”, a explicat Răzvan Lucescu, adăugînd că întîlnirea cu francezii va fi un adevărat examen: “Va fi un meci de mare orgoliu, iar în funcţie de scor şi de jocul pe care îl vom face, ne putem gîndi şi la viitor. Franţa are forţă la faze fixe, în atac, însă atunci cînd se apără la fazele fixe are probleme”.

Mutu, apt de joc

Decarul echipei naţionale, Adrian Mutu este apt pentru cele două partide, chiar dacă a lipsit de la meciul echipei sale de club, Fiorentina, din cauza unor probleme musculare. “Mă bucur că am venit după mult timp la naţională. Sînt pregătit pentru Franţa şi Austria şi sper să fiu sănătos. Sînt jucători de mare valoare în echipa Franţei şi nu o să ne fie uşor, dar este important să scoatem un rezultat bun pentru a profita de toate şansele pe care le avem pînă la finalul campaniei. Cred că francezii joacă la fel ca în tur, au valoare şi nu au ce să schimbe. Mă simt bine, dar nu sînt în forma mea cea mai bună”, a spus Mutu, care revine printre tricolori după o lungă perioadă de absenţă. Mutu a scăpat pentru moment de suspendare, deoarece nu a plătit despăgubiri clubului Chelsea şi speră să ajungă la un acord cu gruparea engleză pentru a stinge litigiul. Mutu nu a participat însă la primul antrenament al tricolorilor, desfăşurat aseară, la Mogoşoaia, dar ar putea reintra în programul normal al echipei începînd de azi, cînd prima reprezentativă are programată o nouă şedinţă de pregătire.