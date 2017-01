Tricolorii au dezamăgit în amicalul cu congolezii

Aflată în cantonament în micuţa staţiune italiană Saint Vicent, în vederea participării la turneul final al Campionatului European din Franţa, care începe pe 10 iunie, naţionala de fotbal a României a disputat miercuri, pe stadionul “Giuseppe Sinigaglia” din Como, un amical cu modesta reprezentativă a Republicii Democrate Congo, încheiat la egalitate, scor 1-1. Lipsit de trei piese importante, Hoban, B. Stancu şi Fl. Andone, care nu au ajuns însă sub comanda sa, şi fără Dragoş Grigore, menajat din cauza unei uşoare accidentări, selecţionerul Anghel Iordănescu a alcătuit o formulă de echipă experimentală. L-a titularizat pe Pantilimon, l-a postat pe Găman lângă Chiricheş, în centrul defensivei, Ropotan a preluat rolul mijlocaşul defensiv, iar Chipciu a fost trimis să-l sprijine pe Alibec, intrat din primul minut, în ciuda problemelor medicale de care s-a plâns “Generalul”. Schimbările şi-au spus cuvântul, tricolorii nereuşind să lege prea multe acţiuni, chiar dacă au primit şi sprijinul unui important contingent de fani aflaţi în tribunele micuţei arene. Nici defensiva nu a funcţionat bine, chiar dacă africanii au părut veniţi în vacanţă în pitorească regiune din nordul Italiei. Prima ocazie a venit în min. 21, când Chiricheş a reluat cu capul din centrarea lui Chipciu, dar mingea a trecut pe lângă poartă. Totuşi, elevii lui Iordănescu au deschis scorul în min. 27, când Stanciu a primit un cadou de la Bompunga şi a şutat perfect de la marginea careului, înscriind al doilea său gol la naţională. Mai mult, Stanciu a avut ocazia să realizeze “dubla”, dar şutul său din lovitură liberă a fost parat de Kudimbana. Spre norocul tricolorilor, erorile din apărare nu au fost taxate de congolezi, chiar dacă aceştia meritau să primească o lovitură de pedeapsă în finalul primei reprize, în urma unei intrări iresponsabile a lui Pantilimon asupra Mabwati.

GOL PRIMIT PE FINAL

Repriza secundă a fost şi mai modestă, chiar dacă au fost aruncaţi în luptă Torje, Maxim şi golgeterul Ligii 1, Hora, singura ocazie aparţinându-i lui Raţ, blocat de goalkeeperul advers, în timp ce defensiva condusă de Chiricheş a fost pusă în dificultate de viteza atacanţilor adverşi. La o astfel de fază, în min. 67, Pantilimon a ieşit inspirat în afara careului şi a repins din faţa lui Bakambu, scăpat singur. Cu doar trei minute înainte de final, congolezii au reuşit să egaleze prin fostul atacant de la Petrolul Ploieşti, Jeremy Bokila, care a reluat cu latul, din 6 metri, mingea centrată de Lomalisa. Până la final nu s-a mai întâmplat nimic, iar naţionala lui Iordănescu a bifat al 16-lea meci fără înfrângere, însă jocul prestat a reprezentat o mare dezamăgire. Tricolorii au şansa de a se revanşa duminică, în amicalul cu Ucraina, programat pe stadionul „Olimpic” din Torino, de la ora 20.30 (în direct la Digisport 1).

„Nu suntem mulţumiţi de rezultat. Am avut ocazii, oportunitatea de a închide meciul, şi am luat gol pe final”, a spus Răzvan Raţ, care împlineşte joi vârsta de 35 de ani. Surprinzător, veteranul naţionalei României nu a purtat banderola de căpitan, aceasta fiind pe braţul lui Chiricheş. “Am făcut o primă repriză bună, când am controlat jocul prin posesie. Trebuia să închidem jocul la ocaziile pe care le-am avut. Jucătorii care au intrat în repriza secundă ar fi trebuit să aducă un plus”, a declarat Iordănescu.

Au evoluat pentru România: Pantilimon - Săpunaru, Găman, Chiricheş, Raţ (90 Toşca) - Pintilii, Ropotan (46 Prepeliţă) - Ad. Popa (59 Torje), N. Stanciu (78 Keşeru), Chipciu (59 Al. Maxim) - Alibec (68 Hora).

