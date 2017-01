Tricolorii au obţinut doar un punct la Astana

După evoluţia entuziasmantă din Armenia, naţionala României s-a împiedicat în fieful reprezentativei din Kazahstan, încheind la egalitate, scor 0-0, partida disputată marţi seara, la Astana, în preliminariile Campionatului Mondial din 2018. Tricolorii au fost împiedicaţi vizibil de suprafaţa de joc, un teren de iarbă sintetică ciuda şi alunecos, de replica dură dată de gazde, de arbitrajul ciudat al portughezului Manuel De Sousa şi de lipsa de idei din ofensivă. Întâlnirea a început prost pentru elevii lui Christoph Daum, căpitanul Dragoş Grigore primind un cot în plină figură, fără ca centralul să sancţioneze duritatea comisă de fundaşul kazah. Pe fondul unui joc modest, au început să apară ocaziile la poarta lui Tătăruşanu, iar Khizhnichenko a fost aproape de deschiderea scorului după o gafă a lui Grigore, în timp ce Toşca i-a dat emoţii propriului goalkeeper, deviind o minge spre propria poartă. După 26 de minute, a venit şi prima schimbare, Grigore fiind nevoit să părăsească terenul după o sângerare abundentă din cauza loviturii primite în startul partidei. De altfel, staff-ul medical a anunţat că fundaşul în vârstă de 30 de ani este suspect de fractură de piramidă nazală. Două minute mai târziu, R. Marin a prins un trasor de la 20 de metri la colţul scurt, însă mingea a fost respinsă de portarul advers. Din lovitura de colţ rezultată, Hoban a reluat cu capul spre poarta, însă AdiPopa s-a interpus pe direcţia balonului şi scorul a rămas neschimbat. După un şut al lui B. Stancu pe lângă poartă, tricolorii au avut o ultimă ocazie înainte de pauză, dar Chipciu, scăpat singur, a fost faultat în careu şi centralul a lăsat jocul să continue. Mai mult, mijlocaşul român s-a accidentat, suferind o întindere la inghinali şi nu a mai intrat pe teren în repriza secundă.

După pauză, gazdele au continuat să joace extrem de dur, în timp ce naţionala României nu a găsit soluţiile pentru a ameninţa poarta adversă. Prima ocazie importantă a apărut abia în min. 61, dar şutul lui Adi Popa a fost parat de Pokatilov. Cu un sfert de oră înainte de final, şi celălalt fundaş central al tricolorilor, Săpunaru, a primit o lovitură cu capul în figură şi a avut nevoie de îngrijiri medicale, dar a putut să continue întâlnirea, chiar dacă s-a ales cu şase dinţi sparţi. Cu trei minute înainte de final, B. Stancu a luat pe cont propriu o acţiune, şutul său a fost deviat, iar Pokatilov a reuşit să respingă de pe linia porţii, din faţa lui Enache. Drept urmare, partida s-a încheiat cu acelaşi scor cu care a început şi situaţia în Grupa E pare din ce în ce mai complicată pentru tricolori.

“Am văzut o echipă fantastică, am alergat şi am luptat. Ne-am creat ocazii şi ar fi trebuit să câştigăm. Adversarii au fost foarte bine organizaţi, dar ţin să evidenţiez modul în care ne-am adaptat la gazon. Am luptat ca o echipă, fiecare jucător a făcut totul pentru ţara sa. Jucătorii au trecut prin iad: de la vreme, la gazon, la deplasarea lungă. Trebuie să îi felicităm pentru că au dat fizic totul”, a spus selecţionerul Christoph Daum, care nu s-a ferit să acuze arbitrajul: „Cred că cei din Kazahstan sunt foarte fericiţi cu un astfel de arbitraj!”

Au evoluat - Kazahstan (selecţioner Talgat Baysufinov): Pokatilov - Besebekov, Akhmetov, Maliy, Logvinenko, Shomko - Muzhikov, Smakov, Kuat (86 Tagybergen) - Bayzhanov (66 Nurgaliyev), Khizhnichenko (82 Murtazayev); România (selecţioner Christoph Daum): Tătăruşanu - Benzar, Săpunaru, Dr. Grigore (26 Moţi), Toşca - Hoban - Chipciu (46 G. Enache), R. Marin, N. Stanciu, A. Popa (84 Fl. Andone) - B. Stancu. Cartonaşe galbene: Shomko, Kuat.

