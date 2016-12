Tricolorii au scăpat de Nicolas Lapentti

Echipa României de Cupa Davis începe azi drumul către revenirea în elita tenisului mondial, întâlnind reprezentativa Ecuadorului, în barajul pentru Grupa Mondială, care va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni, la Centrul de Tenis de la Bucureşti. Tricolorii, conduşi de pe margine de fostul mare jucător Andrei Pavel, din postura de căpitan nejucător, au primit două veşti bune la tragerea la sorţi efectuată ieri. Astfel, cel mai bun jucător al ecuadorienilor, Nicolas Lapentti, nu va juca decât la dublu, din cauza unei accidentări, iar numărul 1 din echipa României, Victor Hănescu, va deschide balul, putând să-i ofere colegului său, Adrian Ungur, un important ascendent moral. “Ne aşteptam să nu joace Nicolas Lapentti, ci Endara. Sigur că ne avantajează acest lucru, pentru că Endara este sub locul 400. Nicolas Lapentti nu a jucat de trei luni, se gândeşte la retragere, dar este periculos, chiar dacă va evolua doar la dublu. A fost în Top 10 ATP, aşa că trebuie să fim foarte atenţi. Tragerea la sorţi a fost bună. Contează cine joacă primul meci, pentru că este important ca Ungur să pornească de la 1-0 pentru noi. Am reuşit să ne acomodăm cu terenul şi suntem favoriţi din punct de vedere al clasamentului, dar niciodată nu se ştie ce se poate întâmpla în Cupa Davis”, a spus constănţeanul Andrei Pavel. “Trebuie să fim atenţi, pentru că nu va fi uşor. Nu-i cunosc stilul lui Endara, este mai slab clasat decât mine, însă nu trebuie să ne jucăm”, a avertizat Hănescu. “Nu am scăpat de ecuadorieni nici după şapte ani. Nimeni nu poate uita de acel duel dramatic de la Quito, dar sper ca ecuadorienii să nu-şi ia revanşa. Avem încredere că putem obţine victoria”, a adăugat constănţeanul Horia Tecău. Primul meci, între Victor Hănescu (locul 54 ATP) şi Ivan Endara (locul 408 ATP) este programat azi, de la ora 11.30, fiind urmat de întâlnirea dintre Adrian Ungur (locul 130 ATP) şi Giovanni Lapentti (locul 283 ATP). Sâmbătă, de la ora 12.00, va avea loc partida de dublu, lupta urmând să se dea între Victor Hănescu şi Horia Tecău, pentru România, şi fraţii Nicolas şi Giovanni Lapentti. Dublul tricolor ar putea fi schimbat de Andrei Pavel, în funcţie de rezultatele din prima zi. Duminică, de la ora 11.30, Hănescu va juca în compania lui Giovanni Lapentti, iar Ungur şi Endara vor pune punct disputei din barajul pentru Grupa Mondială.