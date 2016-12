Tricolorii au trecut de la extaz la agonie

Marea sărbătoare a fotbalului european a avut parte de o deschidere de gală, partida dintre țara gazdă, Franța, și România, scor 2-1, contând pentru Grupa A a turneului final al Campionatului European din Franța, ridicându-se la nivelul pretențiilor unui astfel de eveniment. Zeci de mii de fani francezi și peste 15.000 de suporteri români au luat cu asalt vineri seara superba arenă „Stade de France” din St. Denis, visând la un joc spectaculos și un rezultat pe măsură pentru favoriții lor. Atmosfera a fost înviorată de o festivitate de deschidere impresionantă, care a avut drept temă spiritul francez, cu acorduri muzicale din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre. Terenul de joc s-a transformat într-o imensă „grădină franceză”, pe ale cărei alei s-a dansat can-can, iar finalul i-a aparținut celebrului DJ David Guetta, care a interpretat imnului oficial al EURO 2016.

RATĂRI URIAȘE DE AMBELE PĂRȚI

Au intrat apoi în scenă adevărații actori, jucătorii celor două formații, iar imnurile celor două țări au răsunat din piepturile a zeci de mii de fani. Considerați marii favoriți la câștigarea titlului european, francezii au avut surpriza să dea peste un adversar extrem de montat, dar, așa cum anunțase selecționerul Anghel Iordănescu, decis să nu se cantoneze în defensivă. Iar tricolorii au profitat la maximum de deruta din tabăra gazdelor și au avut o șansă imensă de a deschide scorul după doar patru minute, însă B. Stancu a trimis în Lloris din careul mic, după o lovitură de colț. La faza următoare, Fl. Andone le-a dat și el emoții francezilor, dar lovitura sa de cap a trecut peste poartă. Treziți la realitate, elevii lui Didier Deschamps au replicat prin Giroud, în min. 10, însă lovitura de cap a atacantului de la Arsenal a ocolit poarta. Patru minute mai târziu, norocul a fost de partea tricolorilor și mingea trimisă de Griezmann cu capul a nimerit bara din stînga lui Tătărușanu. Forcingul „cocoșului galic” și-a pierdut treptat din intensitate, chiar dacă Griezmann a avut din nou o șansă mare, în min. 36, dar mingea este deviată pe lângă poartă de Săpunaru. Finalul primei reprize a adus minute de presiune ale francezilor, dar nimic nu s-a schimbat pe tabela de marcaj.

CÂTE UN FAULT ÎN FIECARE CAREU

Scăpați fără gol, tricolorii au început la fel de curajos și repriza secundă și același B. Stancu a rămas singur cu Lloris, după o pasă genială a lui Stanciu, dar reluarea sa acrobatică nu a găsit spațiul porții. Francezii au replicat prin șuturile lui Giroud și Pogba, dar Tătărușanu a blocat de fiecare dată. Nu la fel s-a întâmplat în min. 57, când Payet a centrat pentru Giroud, iar atacantul gazdelor a reluat cu capul în poartă, după ce l-a lovit peste mâini pe goalkeeperul român. Centralul Viktor Kassai nu a sancționat însă faultul, iar Franța a deschis scorul dintr-o fază care a semănat izbitor cu cea de la EURO 1996, când Dugarry l-a anticipat pe Stelea și a marcat unicul gol al întâlnirii. Spre surprinderea tuturor, tricolorii nu au căzut psihic și, după doar șapte minute, Stanciu a căzut în careu, după un fault prostesc comis de Evra, iar Kassai a dictat lovitură de pedeapsă, la semnalizarea arbitrului adițional. B. Stancu și-a asumat responsabilitatea execuției de la punctul cu var și l-a învins pe Lloris, restabilind egalitatea.

O EXECUȚIE DE SENZAȚIE

Cu tonusul ridicat, elevii lui Iordănescu au părut să fie din ce în ce mai siguri, mai ales că atmosfera din stadion a început să fie dominată de fanii români. Disperat, Deschamps i-a aruncat în luptă pe Coman și Martial, dar niciunul nu a reușit să desfacă apărarea tricolorilor. Cu doar un minut înainte de final timpului regulamentar, cel mai bun jucător de pe teren, Payet, a prins un șut de senzație direct în vinclul porții apărate de Tătărușanu, aducând din nou Franța în avantaj. Românii s-au aruncat în atac, căutând o egalare miraculoasă, dar mingea a stat mai mult în posesia gazdelor, care au pasat-o în ole-uri publicului. „Este trist și dureros să pierzi în acest fel. Am făcut o partidă bună, dar am avut și momente în care am pierdut clar duelul de la mijlocul terenului. Am început bine jocul și totul ar decurs altfel dacă reușeam să deschidem scorul la ocazia lui Stancu. Și repriza secundă am început-o bine, cu ocazia rarisimă a lui Stancu și, dacă marcam atunci, alta ar fi fost desfășurarea jocului”, a spus Iordănescu la final.

Au evoluat echipele - Franţa (selecţioner Didier Deschamps): Lloris - Sagna, Rami, Koscielny, Evra -Pogba (77 Martial), Kante, Matuidi - Griezmann (66 Coman), Giroud, Payet (90+2 Sissoko); România (selecţioner Anghel Iordănescu): Tătăruşanu - Săpunaru, Chiricheş, Dr. Grigore, Raţ - Pintilii, Hoban - Ad. Popa (82 Torje), N. Stanciu (72 Chipciu), B. Stancu - Fl. Andone (61 Alibec). Arbitru: Viktor Kassai. Asistenţi: Gyorgy Ring şi Vencel Toth. Adiţionali: Tamas Bognar şi Adam Farkas. Cartonașe galbene: Giroud / Chiricheș, Raț, Ad. Popa. Marcatori: Giroud 57, Payet 89 / B. Stancu 65-pen.

