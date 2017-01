Tricolorii din Liga I s-au strîns la Mogoşoaia

La final de sezon în Liga I, selecţionerul Victor Piţurcă şi-a dorit să organizeze o acţiune a echipei naţionale la care să participe doar jucătorii din întrecerea internă. Dorinţa sa de a merge cu lotul divizionar la un turneu amical a căzut însă în urma presiunilor făcute chiar de jucători. “Nu mai mergem să jucăm în Oman la doleanţele jucătorilor şi din cauză că arabii nu şi-au îndeplinit obligaţiile financiare către Federaţie. Acţiunea din Oman s-a transformat în acest stagiu de pregătire, unde am chemat jucători sub 25 de ani, cu excepţia lui Gigel Bucur, convocat din raţiuni tactice”, a explicat selecţionerul. În aceste condiţii, Piţurcă a decis să convoace 20 de jucători pentru un stagiu de pregătire de o săptămînă în cantonamentul de la Mogoşoaia. Faţă de lotul anunţat iniţial a intervenit o singură modificare. Fundaşul Cristi Oros (FC Braşov), care s-a accidentat în meciul din Liga I cu FC Timişoara, a fost înlocuit de Mădălin Ciucă (Gloria Bistriţa). “Sînt tineri de perspectivă pe care vreau să îi cunosc, să le văd caracterul şi valoarea. Sper să rămînem cu ceva jucători după această acţiune pentru că avem nevoie de sînge proaspăt la echipa naţională. Cred că mulţi dintre aceşti tineri pot îmbrăca tricoul echipei naţionale în viitorul apropiat. Avem probleme la naţională pe axul central în vederea meciului cu Serbia, dar şi pe posturile de fundaşi laterali. Oricum, eu caut jucători pentru toate posturile”, a dezvăluit selecţionerul utilitatea acestui cantonament. Miercuri, de la ora 14.00, la Mogoşoaia, este programat un prim meci test, împotriva tineretului, iar vineri tricolorii vor întîlni Steaua. Selecţionerul a vorbit şi despre meciurile din campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2010. “Vreau să începem anul 2009 cu două victorii, împotriva Serbiei şi împotriva Austriei, ca să putem avea şanse de calificare. Dacă nu vom cîştiga cu Serbia, va fi foarte greu să mai reuşim calificarea. Serbia are un lot valoros, cu jucători care evoluează titulari meci de meci la echipele lor de club. Echipa lor naţională a avut rezultate bune în 2008 şi pot spune că Franţa a cîştigat cu noroc în faţa lor. Am certitudinea că România poate bate Serbia, dar trebuie neapărat să obţinem victoria şi în Austria”, a spus Piţurcă. Tot la Mogoşoaia, a intrat ieri în cantonament şi naţionala de tineret, care va disputa în afara partidei de verificare cu lotul divizionar şi un amical cu Dinamo II Bucureşti (joi, ora 13.00).