Tricolorii încă mai speră la baraj

Învinsă marţi seara, pe teren propriu, de reprezentativa Turciei, scor 0-2, în preliminariile Campionatului Mondial din 2014, naţionala României a ajuns pe locul 4 în clasamentul Grupei D şi păstrează doar şanse teoretice de a prinde un loc în barajul pentru calificarea la turneul final din Brazilia. Tricolorii au nevoie de victorii în cele două partide rămase din actualele preliminarii, cu Andorra şi Estonia, dar şi ca Ungaria şi Turcia să se împiedice în faţa Olandei. „Suntem la mâna rezultatelor. Acum patru zile eram favoriţi la baraj, dar acum avem şansa a treia. Cu toate acestea, se poate întâmpla orice şi încă mai sperăm. Pentru ambele echipe este foarte greu să câştige etapa viitoare, Turcia în Estonia şi Ungaria în Olanda”, a spus selecţionerul Victor Piţurcă. „Sunt dezamăgit de evoluţia mea şi sunt trist că nu am obţinut un rezultat bun. Consider că turcii au stat mai bine fizic decât noi. Oricum, ei au o echipă mai bună decât Ungaria. Sper să avem noroc, cred în şansa noastră, chiar dacă stăm la mâna altora”, a adăugat căpitanul Vlad Chiricheş. „Din păcate, nu am reuşit să legăm două rezultate bune şi asta ne costă. Poate dacă marcam noi primii, altfel era rezultatul, dar acum totul este istorie. Trebuie să fim optimişti, atât timp cât avem şanse matematice trebuie să sperăm”, a completat mijlocaşul Gabriel Torje.

PREMIERĂ NEGATIVĂ. Eşecul de marţi a reprezentat prima înfrângere înregistrată de România în faţa Turciei pe teren propriu, după o pauză de 88 de ani, informează site-ul oficial al Federaţiei Turce de Fotbal. Înainte de victoria de marţi, singurul succes al turcilor la Bucureşti se înregistrase într-un meci amical disputat la 1 mai 1925, scor 2-1. Ulterior, în cele nouă partide disputate între cele două reprezentative în România, s-au înregistrat opt victorii ale tricolorilor şi o remiză. De asemenea, pentru prima dată turcii nu au primit gol într-un meci jucat în deplasare în România. Naţionala tricoloră este adversara cu care Turcia s-a întâlnit de cele mai multe ori în cei 90 de ani de existenţă (25 de meciuri, 5 victorii pentru Turcia).