Tricolorii încep pregătirea pentru EURO 2012

După ce şi-a aflat adversarii din preliminariile Campionatului European din 2012, naţionala României începe azi seria meciurilor amicale în vederea pregătirii strategiei cu care selecţionerul Răzvan Lucescu va aborda campania de calificare. În această seară, de la ora 20.45, pe Stadionul “Dan Păltinişanu” din Timişoara, tricolorii dau piept cu reprezentativa Israelului. Din păcate, Lucescu jr. nu-i are la dispoziţie pe cei mai bine cotaţi jucători români ai momentului, Adrian Mutu - suspendat, Cristi Chivu, Răzvan Raţ şi Iulian Apostol - toţi accidentaţi, astfel că va alinia o formulă inedită de echipă. Totuşi, selecţionerul aşteaptă un succes de moral în primul pas către construirea unei noi generaţii: „Este continuarea unui drum început în 6 iunie 2009, în meciul cu Lituania, primul al meu pe banca naţionalei României. Aceste jocuri sunt importante, urmărim anumite aspecte şi în mod special victoria. Avem nevoie de rezultate bune pentru că acestea ne dau încredere, ne dau curaj şi entuziasm”. „Victoriile din meciurile amicale te menţin concentrat şi în formă maximă până la meciurile oficiale. Important este să începem cu dreptul preliminariile şi să adunăm cât mai multe puncte, iar apoi să putem aborda mai uşor meciurile grele din această grupă”, a adăugat atacantul Daniel Niculae. „Este important să legăm mai multe meciuri cu victorie, pentru că, astfel, putem avea un moral mult mai bun la partidele oficiale care vor urma. Important este să obţinem un rezultat bun şi să-i mulţumim pe spectatori şi pe cei din stafful tehnic. Pentru mine va fi o motivaţie în plus faptul că voi juca la Timişoara”, a spus portarul Costel Pantilimon. De partea cealaltă, israelienii speră să profite de absenţele din tabăra României şi să obţină un rezultat bun la Timişoara. „Este un amical cu o echipă puternică. România are jucători cu mare experienţă şi sperăm să favem un joc bun de pregătire. Chiar dacă internaţionalii importanţi ai României nu vor evolua, şi ceilalţi jucători au multă experienţă, pentru că joacă la echipe puternice din toată Europa. Cu siguranţă, vom avea un meci dificil”, a spus mijlocaşul israelian Biram Kial. Din păcate, publicul timişorean nu a părut prea interesat de meci, puţin peste 1.000 de bilete fiind vândute până ieri.

Formaţiile probabile - România (antrenor Răzvan Lucescu): Pantilimon - Maftei, D. Goian, Rădoi, Neşu - N. Roman, Codrea, Adrian Cristea, Nicoliţă - M. Niculae, D. Niculae; Israel (antrenor Eli Ohana): Aouate - Saban, Ben Haim, Strool, Ziv - Kayal, Benayoun, T. Cohen, Yadin - Collati, Barda.