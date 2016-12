Tricolorii, între Argentina şi Peru

Naţionala României aşteaptă să afle adversarul din partida care ar trebui să inaugureze, pe 10 august, Naţional Arena, cel mai modern stadion din ţară. Tricolorii mai speră încă să dea piept cu Argentina, chiar dacă oficialii Federaţiei Argentiniene de Fotbal au dat de înţeles că nu mai sunt şansa ca Messi şi compania să vină la Bucureşti. “Cel mai bine este ca meciul cu România să se anuleze şi să jucăm altădată. Asta mai ales pentru că avem mai mulţi jucători aflaţi în turneu cu echipele lor de club prin Europa şi, prin urmare, nu puteam aduce la Bucureşti fotbaliştii solicitaţi de FRF”, a explicat preşedintele federaţiei argentiniene Julio Grondona. În schimb, marea vedetă a sud-americanilor Lionel Messi a declarat că reprezentativa Argentinei trebuie să vină în România, deoarece contractul semnat trebuie respectat. “Trebuie să mergem pentru a apăra prestigiul echipei şi al ţării. Trebuie să respectăm contractul semnat. Sunt 50.000 de persoane care au cumpărat bilete şi care vor să ne vadă. În ciuda faptului că sunt în vacanţă, dacă voi fi convocat, voi merge. Sunt la dispoziţia naţionalei”, a declarat Messi pentru presa argentiniană, aflat în vacanţă în oraşul său natal, Rosario. „Nu am primit încă nimic oficial de la federaţia argentiniană, dar fierb apele şi probabil că vor reveni asupra deciziei de a renunţa la meci. Lucrurile sunt ceva mai complicate la ei pentru că preşedintele are mai mult o funcţie onorifică şi au organisme care decid astfel de lucruri. În plus, nu mai au nici selecţioner. Noi aşteptăm în continuare. Este foarte important că Messi şi-a arătat disponibilitatea de a veni în România”, a replicat Mircea Sandu, preşedinte FRF.

VARIANTA PERU. Până să primească un răspuns clar, oficialii români caută o soluţie de avarie şi au făcut o ofertă pentru o partidă de verificare către federaţia din Peru. “O reuniune între şefii federaţiei şi selecţionerul Sergio Markarian urmează să aibă loc pentru a se decide dacă această propunere este acceptată. Deşi se vorbeşte de o sumă mare, totuşi se vor analiza şi alte aspecte, precum prezenţa jucătorilor importanţi, aceasta depinzând de angajamentele lor la cluburi”, a anunţat presa peruană. Clasată pe locul trei la recenta ediţie încheiată a Copei America, reprezentativa statului Peru îl are lider pe Paolo Guerrero, atacantul celor de la Hamburg.