Tricolorii nu au renunţat la luptă

Învinsă cu 3-1 de Grecia, la Pireu, în prima manşă a barajului pentru calificarea la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Brazilia, naţionala României nu a renunţat la luptă. Tricolorii au anunţat că sunt decişi să facă totul în returul programat mâine seară, la Bucureşti, pe Arena Naţională, de la ora 21.00 (în direct la Antena 1), pentru a remonta diferenţa, chiar dacă vor fi privaţi de serviciile a doi jucători importanţi, mijlocaşii Alexandru Bourceanu şi Costin Lazăr, ambii suspendaţi.

„Returul va fi foarte dificil. Am avea nevoie de 2-0. Ar fi extraordinar dacă am putea să marcăm două goluri şi să nu primim. Din păcate, Bourceanu a acumulat patru cartonaşe galbene şi nu va juca, iar Lazăr este, de asemenea, suspendat. Suntem privaţi de aportul a doi jucători importanţi. Şansele noastre sunt mici în momentul de faţă, însă vom face totul pentru a reuşi calificarea. Suporterilor le transmit să fie alături de echipă. Sperăm să remontăm acest dezavantaj, însă nu va fi simplu”, a spus selecţionerul Victor Piţurcă. „Cât timp există şanse, trebuie să facem tot posibilul să profităm de ele. Ne dorim să prindem o zi bună, aşa cum au prins ei, şi să reuşim ceea ce-şi doreşte toată lumea”, a adăugat portarul Bogdan Lobonţ. „Am pierdut o bătălie, dar împreună putem să fim atât de puternici cât să câştigăm războiul. Acum, la greu, avem nevoie de încrederea şi susţinerea voastră totală! Până la capăt!”, le-a transmis suporterilor atacantul Ciprian Marica.

Ieri, într-o conferinţă de presă, atacantul Marius Niculae a declarat că el şi colegii săi din naţionala României au dorinţa de a-şi lua revanşa în faţa Greciei: „Atmosfera este dezamăgitoare din cauza rezultatului, pentru că am pierdut un meci, dar războiul continuă. Mai avem un meci marţi şi putem întoarce rezultatul. Sperăm să avem susţinerea publicului ca la meciul cu Ungaria. Trebuie să învăţăm din greşelile făcute, iar la Bucureşti să fim noi cei care câştigă toate duelurile. Şansele sunt de partea lor, dar suntem montaţi pentru a spăla rezultatul de la Atena”.

PRUDENŢĂ GRECEASCĂ. De partea cealaltă, grecii sunt prudenţi şi au declarat că vor aborda meciul fără să ia în calcul diferenţa din tur. „Nu pot vorbi în procente despre şansele noastre şi ale României, dar bineînţeles că suntem într-o poziţie favorabilă, într-o situaţie mai bună decât românii. Suntem conştienţi că va fi greu în România, în faţa unui stadion plin, dar vom face totul pentru a obţine calificarea. Nu vreau să dărâmăm ce am construit acum. S-a terminat doar prima repriză a barajului, la Bucureşti trebuie să fim atenţi şi organizaţi. Ne vom ţine cu dinţii şi unghiile pentru a păstra avantajul în favoarea noastră”, a explicat antrenorul Fernando Santos.

„Am jucat foarte bine, am fost mai buni şi am câştigat, dar vom merge în România ca şi cum s-ar fi terminat 0-0, nu 3-1. Vrem să obţinem un rezultat bun la Bucureşti şi să ne calificăm. Încă n-am realizat nimic. Am făcut doar o jumătate de pas spre Brazilia”, a completat atacantul Kostas Mitroglou.