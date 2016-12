Tricolorii pleacă azi în Serbia

Echipa naţională de fotbal a României a intrat pe ultima sută de metri a pregătirilor pentru meciul cu Serbia, programat sîmbătă, de la ora 21.30, pe stadionul “Crvena Zvezda” din Belgrad, în cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2010. Chiar dacă tricolorii nu mai au şanse reale de calificare la turneul din Africa de Sud, disputa cu sîrbii reprezintă o şansă pentru noua echipă formată de selecţionerul Răzvan Lucescu de a demonstra că se poate lupta pentru rezultate superioare în viitoare campanie de calificare, la Campionatul European din 2012. Totodată, pentru prima oară de la preluarea naţionalei, Lucescu junior îi va avea la dispoziţie la acelaşi joc pe cei mai importanţi jucători de peste hotare, Adrian Mutu şi Cristi Chivu. Primul a promis că va face un meci mare la Belgrad, mai ales că are moralul ridicat după ce i-a fost suspendată obligaţia de a plăti 17 milioane de euro către Chelsea. “Ştiu că ne aşteaptă un calvar, mai ales că sîrbii au oportunitatea de a se califica direct la Mondiale. Dar sîntem gata să ne luptăm! Vrem să ne răzbunăm pentru meciul de la Constanţa. Ştim că nu mai avem şanse de calificare la campionatul din Africa de Sud, dar asta nu înseamnă că ne vom da la o parte. Trebuie să ne gîndim şi la următoarea campanie de calificare, la Campionatul European, şi o înfrîngere cu Serbia ne-ar putea retrograda în grupa a treia valorică”, a spus Mutu. “Nu este doar un meci pentru palmares, pentru noi este un meci oficial ca toate cele de pînă acum. Încercăm să obţinem un rezultat bun pentru a acumula puncte şi pentru a ne păstra în grupa a doua valorică. Sîrbii joacă pentru calificare şi vor fi 70.000 de oameni în tribună care îşi vor susţine echipa”, a adăugat Chivu. “Nu este plăcut să ştim că ei au şanse de calificare la turneul final şi noi nu. Am fi vrut să fie invers. Am început un nou drum şi trebuie să jucăm din ce în ce mai bine. Avem nevoie de rezultate pozitive, pentru a aborda cu încredere viitoarea campanie de calificare”, a completat fundaşul Dorin Goian. Delegaţia naţionalei pleacă astăzi la Belgrad.