Tricolorii pregătesc Euro 2015 la Constanţa

Naţionala de baschet masculin a României şi-a stabilit la Constanţa ultima parte a pregătirii înaintea duelurilor din Grupa A de calificare la EuroBasket 2015, competiţie ce se va desfăşura în Ucraina. Tricolorii, antrenaţi din acest an de Marcel Ţenter, vor întâlni Bulgaria (1 august la Constanţa şi 10 august la Varna) şi Islanda (7 august la Constanţa şi 16 august Reykjavik). România nu s-a mai calificat din 1987 la un turneu final (Grecia, locul 12), de pe vremea lui Costel Cernat, Constantin Popa, Florentin Ermurache sau Dan Niculescu, însă actualul selecţioner are convingerea că noua reprezentativă poate ajunge din nou între cele mai bune formaţii din Europa. „Suntem într-o grupă grea, Bulgaria este foarte bine cotată pe plan european, iar Islanda a produs numai surprize până acum. Băieţii sunt însă extrem de montaţi, am reuşit să creăm o atmosferă foarte bună şi meciurile de până acum (n.r - de pregătire) au arătat că avem potenţial de a juca foarte bine. Eu sper ca alături de publicul din Constanţa să arătăm că putem juca un baschet foarte bun şi să câştigăm. Nu va fi uşor să ajungem în Ucraina, sunt echipe foarte puternice în aceste preliminarii. Este o provocare şi pentru mine, nu am experienţă la acest nivel, dar cu echipa de club (n.r - Gaz Metan Mediaş) am avut rezultate bune în competiţiile europene şi acest lucru m-a făcut să cred că pot schimba ceva şi la nivel de lot naţional“, a declarat selecţionerul României. Pentru aceste preliminarii, din lotul României nu vor face parte doi dintre cei mai buni jucători, Vlad Moldoveanu şi Alexandru Olah.

Cea mai bună echipă din această grupă se va califica în semifinalele programate pe 22 şi 25 august (tur-retur), în timp ce finala va avea loc pe 29 august şi 1 septembrie (tur-retur). Câştigătoarea va obţine calificarea direct la turneul final al Campionatului European din Ucraina. Restul de 12 echipe care participă la aceste preliminarii vor intra într-o nouă cursă de calificare, alături de echipele clasate mai jos de locul 7 la Campionatul European din acest an, din Slovenia (4-22 septembrie).