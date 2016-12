Tricolorii s-au făcut de râs în faţa Poloniei

După patru runde din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, naţionala de fotbal a României a rămas doar cu şanse teoretice la calificare la turneul final din Rusia, fiind pe locul 4 în Grupa E, cu o singură victorie. Tricolorii au picat marele examen, fiind învinşi vineri seară de Polonia, scor 3-0 (Grosicki 11, Lewandowski 83, 90+1-pen.), pe Arena Naţională din Bucureşti, la capătul unui meci în care au fost inexistenţi timp de o repriză. De data aceasta, pe lângă jucători, s-au făcut de râs şi fanii, care au oferit un spectacol grotesc, cu torţe şi petarde, dând dovadă de o inconştienţă criminală.

După un start avântat, elevii lui Christoph Daum şi-au arătat limitele în faţa forţei ofensive a polonezilor, primind un gol stupid. Atenţi la starul Robert Lewandowski, cinci jucători români au privit fără să intervină cum Grosicki a făcut o cursă de 40 de metri şi mijlocaşul oaspeţilor a înscris cu un şut sub transversală. Degringolada din apărarea tricolorilor a continuat şi doar norocul a făcut ca scorul să rămână neschimbat, la incursiunile rapide ale polonezilor. După aproape jumătate de oră, a apărut şi prima ocazie la poarta lui Fabianski, care a respins mingea deviată de Chiricheş, după o lovitură liberă executată de Stanciu. Privaţi de fotbal de către favoriţi, fanii români au început războiul în tribune, aruncând cu torţe în galeria oaspeţilor. Nu s-au mulţumit doar cu atât şi, pe finalul primei reprize, au întrerupt partida timp de un minut, trimiţând mai multe torţe în teren. Una dintre ele a aterizat pe plasă, producând o gaură de dimensiuni importante.

ATAC ASUPRA LUI LEWANDOWSKI

La pauză, Daum a făcut o dublă schimbare, introducându-i pe teren pe Fl. Andone şi Prepeliţă, iar jocul tricolorilor a părut să se schimbe în bine. A apărut presiunea la poarta lui Fabianski, chiar dacă nu s-au ivit şi ocaziile importante. Efortul jucătorilor a fost sabotat însă de proprii fani, care au comis un gest incredibil, care va aduce o suspendare a terenului şi o amendă drastică pentru Federaţia Română de Fotbal.

Astfel, la o lovitură de colţ la poarta oaspeţilor, o petardă trimisă din peluză a explodat la doar un metru de Lewandowski. Starul polonez s-a prăbuşit la pământ, acuzând şocul, iar centralul sloven Damir Skomina a oprit jocul pentru ca medicii să intre pe teren. Mai mult, a fost luată în calcul suspendarea partidei şi doar intervenţia observatorului a făcut ca meciul să se reia cu o dominare la fel de sterilă din partea tricolorilor.

În schimb, oaspeţii au lovit din nou la capătul unei faze extrem de rapide, Lewandowski finalizând cu un şut sec, după ce şi-a bătut joc de apărarea condusă de Chiricheş. Dezastrul a fost complet pe final, când Lewandowski l-a umilit pe Dr. Grigore, fundaşul din Qatar l-a faultat şi golgeterul preliminariilor a stabilit scorul final de la punctul cu var. Partida s-a încheiat în fluierăturile fanilor, iar mandatul lui Daum are şanse mari să se încheie prematur.

„Trebuia să avem o circulaţie mai bună a balonului, să ne creăm mai multe şanse de gol. Polonia a fost foarte bună. A fost foarte bine organizată în teren. Nu ne-a lăsat să ne facem jocul. Nu am putut să ne folosim pasele. Nu am arătat ce ştim. Arată-mi un antrenor care se aşteaptă să piardă un meci la un asemenea scor. Am vrut să câştigăm, dar am pierdut în faţa unei echipe care a marcat foarte repede şi poate foarte uşor. Au avut multe ocazii şi puteau marca mai mult. Nu am început prima repriză la fel ca a doua. După pauză am făcut două schimbări, dar nu am avut ocazii. Trebuie să avem ocazii ca să marcăm.Trebuie să fim realişti. Trebuie să încercăm să terminăm pe locul 2. Au fost multe rezultate suprinzătoare. Este sigur că nu vom renunţa”, a spus la final tehnicianul german.

Au evoluat echipele -România (selecţioner Christoph Daum): Tătăruşanu - Benzar, Chiricheş, Dr. Grigore, Toşca - Hoban (46 Prepeliţă) - Ad. Popa (46 Fl. Andone), R. Marin, N. Stanciu (82 Keşeru), Chipciu - Bogdan Stancu; Polonia (selecţioner Adam Nawalka): Fabianksi - Piszczek, Pazdan, Glik, Jedrejczyk - Krychowiak - Blaszczykowski, Linetty (71 Maczynski), Zielinski (81 Teodorczyk), Grosicki (89 Peszko) - Lewandowski. Cartonaşe galbene: Benzar, Săpunaru, Andone.

În celalate meciuri din grupă s-au înregistrat următoarele rezultate: Armenia -Muntenegru 3-2 şi Danemarca - Kazahstan 4-1. Clasament: 1. Polonia 10p (10-5), 2. Muntenegru 7p (9-4), 3. Danemarca 6p (7-5), 4. ROMÂNIA 5p (6-4), 5. Armenia 3p (4-10), 6. Kazakstan 2p (3-11).

