Tricolorii s-au impus la limită în duelul cu Zimbru Chişinău

09:50:13 / 03 Februarie 2016

vino Tepes Doamne....

Vino Tepes Doamne,si i-ai cu tine pe acesti imbecili imbracati in galben,care isi spun Nationala Romaniei,in frunte cu batranelul obosit si depasit total,dl Iordanescu!!! Sa faci 1-0 cu o echipa de mana a 3-a,e jenant...Reghe are dreptate...un turneu facut pe genuchi,genul hai sa ne adunam ca sa ne strângem.....Hagi,Popescu,Belo,Ilie,Sabău,Răducioiu,etc,ne e rusine sa ne uitam la voi,pt tot ce ati facut maret pt fotbalul romanesc,iar acum cu imbecili gen Ivan,care vrea la Barcelona,desi el are 3 goluri in divizia A,cat creier 0 sa ai ca sa-ti închipui ca o echipa ca Barca poate dori un retard care nu stie sa se încheie la sireturi..... Rusine mare,este incredibil cat de jos putem cobora!