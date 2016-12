Tricolorii s-au mutat la Tallinn

După doar trei zile de pregătire la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia, naţionala României a plecat ieri în Estonia, unde va susţine primul meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2014, mâine, de la ora 21.00, pe A. Le Coq Arena din Tallinn, împotriva reprezentativei ţării gazdă. Înaintea plecării, atacantul Ciprian Marica a făcut câteva declaraţii surprinzătoare, acuzându-l pe selecţionerul Victor Piţurcă că a pus o presiune în plus asupra componenţilor lotului, când a afirmat că partidele cu Estonia şi Andorra sunt cruciale. “Am citit şi declaraţiile lui nea Piţi care pun iarăşi o presiune. Noi suntem conştienţi de miza acestor meciuri, nu mai avem nevoie de o presiune în plus din partea presei sau a antrenorului. Nea Piţi a spus că sunt cruciale meciurile... Dacă, Doamne fereşte, noi nu reuşim să câştigăm în Estonia, se poate foarte bine să câştigăm în Turcia sau în Olanda. Orice este posibil în fotbal. Adică nu poţi să pleci de la primul meci cu o presiune în plus că dacă vom pierde, că este crucial şi aşa mai departe”, a spus Marica în cadrul unei conferinţe de presă. În aceste condiţii, atmosfera din cadrul lotului s-a tensionat, chiar dacă Piţurcă nu i-a răspuns jucătorului lui Schalke 04. În această dimineaţă, tricolorii vor efectua antrenamentul oficial pe stadionul care va găzdui întâlnirea.

PRUDENŢĂ LA ESTONIENI. De partea cealaltă, estonienii sunt convinşi că vor avea un meci dificil cu România. „Avem aşteptări rezonabile. Totul începe de la linia de start, nu există garanţii în fotbal. Nu este o cursă în care cel mai bun câştigă întotdeauna. Se joacă pe teren, depinde şi de forma de moment, de ziua pe care o prinzi. Vrem să jucăm un fotbal de calitate. Nu trebuie să fim nici prea încrezători şi optimişti, toată lumea are şanse. România este o echipă mult mai agresivă şi mai puternică decât Polonia, adversarul din ultimul amical. Oricum, nimic nu este imposibil, trebuie să profităm de oportunităţile pe care le vom avea” a spus selecţionerul Estoniei, Tarmo Ruutli. “România este un adversar puternic şi atractiv în acelaşi timp. Poate că nu trece prin cele mai bune momente din istoria sa, dar pentru noi România este un adversar foarte puternic. Trebuie să dăm totul şi nici chiar atunci asta nu înseamnă automat că vom câştiga”, a adăugat vedeta balticilor, mijlocaşul Konstantin Vassiljev.