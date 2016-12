Tricolorii s-au reunit într-o formulă nouă

PĂDUREŢU, CONVOCAT DE URGENŢĂ. După o campanie de calificare dezastruoasă pentru World Cup 2010, naţionala României începe mâine o nouă etapă în construirea unei noi generaţii în vederea preliminariilor Campionatului European din 2012. Astfel, selecţionerul Răzvan Lucescu a convocat pentru meciul amical cu reprezentativa Israelului, programat miercuri, pe Stadionul “Dan Păltinişanu” din Timişoara, de la ora 20.45, o serie de jucători tineri, marea surpriză fiind prezenţa în lot, pentru prima oară, a mijlocaşului George Florescu, de la revelaţia campionatului danez - FC Midtylland. „Mă bucur enorm că am reuşit să fac pasul şi la echipa naţională de seniori, după ce am fost la tineret şi la mai multe grupe de juniori. După plecarea mea de la Şerif Tiraspol se părea că lumea din România m-a cam uitat, dar Danemarca are un campionat destul de puternic.”, a spus Florescu. „Este un drum nou şi se leagă speranţe noi, pentru că este vorba şi de cariera noastră. Echipa a plecat de la zero anul trecut, în iunie, când am fost numit selecţioner, şi construim ceva care să se concretizeze la Campionatul European din 2012”, şi-a explicat alegerea Răzvan Lucescu. Faţă de lotul anunţat iniţial, selecţionerul a trebuit să renunţe la Iulian Apostol, accidentat, chemându-l de urgenţă pe colegul său de la Unirea Urziceni, Răzvan Pădureţu, convocat în premieră la naţională. „Sperăm să fie la fel ca ultima dată cînd am jucat la Timişoara, cu Slovenia şi să se repete acel meci, pentru că atunci am cîştigat. Eu, personal, sper să venim şi într-un meci oficial aici, dar nu depinde de noi”, a declarat mijlocaşul Paul Codrea. „Ne dorim foarte mult să câştigăm şi acum pentru că avem nevoie de victorii la echipa naţională chiar dacă e un meci amical. Trebuie să ne pregătim pentru campania viitoare, trebuie rulaţi cît mai mulţi jucători şi trebuie să fim încrezători”, a adăugat fundaşul Dorin Goian.

ECHIPAMENT NOU. Mai mulţi tricolori, împreună cu staff-ul tehnic, au participat ieri dimineaţă la lansarea noului echipament al naţionalei, care va avea tricoul complet roşu, cu inserţii galbene şi albastre. Astfel, Naţionala va purta din nou roşu la meciurile de pe teren propriu, după o pauză de 24 de ani. „Nu cred că la acest nivel contează culoarea. Venise însă timpul pentru o schimbare şi mi-aş dori să apucăm pe acelaşi drum pe care a fost şi Spania, care evoluează şi ea cu roşu”, a spus fundaşul Mirel Rădoi. După această acţiune, delegaţiile reprezentativelor României şi Israelului au plecat cu o cursă charter spre Timişoara, unde elevii lui Răzvan Lucescu au susţinut un scurt antrenament.