Tricolorii s-au reunit la Mogoşoaia

Naţionala de fotbal a României a demarat ieri pregătirea pentru “dubla” decisivă din preliminariile Campionatului Mondial din 2014, cu Ungaria (vineri, 22 martie, pe Stadionul “Puskas Ferenc” din Budapesta) şi cu Olanda (marţi, 26 martie, tot în deplasare, pe Amsterdam ArenA), ambele întâlniri urmând a se disputa de la ora 21.30. Tricolorii s-au reunit, ieri, la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia, unde au efectuat un prim antrenament. Selecţionerul Victor Piţurcă are la dispoziţie 24 de jucători - portari: Tătăruşanu (Steaua), Pantilimon (Manchester City), S. Lung jr. (Astra); fundaşi: Tamaş (West Bromwich), Luchin, Dr. Grigore (ambii Dinamo), Chiricheş, Gardoş (ambii Steaua), D. Goian (Spezia), Raţ (Şahtior), Şt. Radu (Lazio); mijlocaşi: Torje (Granada), Ad. Popa, Chipciu, Pintilii, Cr. Tănase, Bourceanu (toţi Steaua), C. Lazăr (PAOK Salonic), Al. Maxim (VfB Stuttgart); atacanţi: B. Stancu (Orduspor), Mutu (Ajaccio), Keşeru (Angers), Rusescu (Steaua), Grozav (Petrolul). Selecţionerul şi-a concentrat atenţia asupra întâlnirii cu Ungaria, care poate asigura tricolorilor locul secund în Grupa D.

„Este o luptă pentru locul doi cu Ungaria. Echipa care câştigă ia o opţiune serioasă pentru acest loc doi, iar eu consider că avem un mic avantaj pentru că am câştigat în Turcia. Trebuie să fim foarte circumspecţi, pentru că ungurii sunt extrem de periculoşi. Au fost conduşi în meciul cu turcii, dar au revenit şi au câştigat. Practic au un fotbal de uzură, se apără bine şi sunt periculoşi în atac”, a declarat Piţurcă, adăugând că disputarea partidei cu porţile închise face ca şansele celor două echipe să fie egale: „Meciul cu Ungaria se va disputa fără spectatori, dar eu am mai spus că mi-ar fi plăcut ca stadionul să fie plin. Vom vedea cine va fi avantajat de acest lucru numai după meci. Noi trebuie să ne adaptăm şi să câştigăm”.

Surpriza lui Piţurcă pentru meciurile cu Ungaria şi Olanda este golgeterul la zi din liga secundă franceză, Claudiu Keşeru. „Este o mândrie enormă să fiu la naţională Eu sunt foarte timid faţă de toată lumea chiar dacă am jucat cu aproape toţi jucătorii din lot. Această echipă este capabilă de lucruri foarte mari. Eu îmi doresc să ne calificăm la Mondiale chiar dacă eu sunt aici sau nu. Cu Ungaria este un meci foarte important, pentru că o victorie ne-ar da şanse mult mai mari la calificare, dar va fi greu”, a spus Keşeru.

La antrenamentul desfăşurat aseară, la Mogoşoaia, Tătăruşanu, Pintilii, Gardoş, Chiricheş, Adi Popa, Bourceanu, Chipciu şi Bogdan Stancu s-au antrenat separat. Au lipsit de la această şedinţă de pregătire Ştefan Radu, care a ajuns ieri după-amiază la Mogoşoaia şi Costin Lazăr, care s-a alăturat lotului aseară.