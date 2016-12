Tricolorii se concentrează asupra duelului cu Ungaria

Lider în Grupa F din preliminariile Campionatului European din 2016 după disputarea primelor șase runde, echipa națională de fotbal a României este mare favorită la calificarea directă la turneul final, care va avea loc în Franța. Tricolorii pot face pasul decisiv în „dubla” cu Ungaria (vineri, 4 septembrie, ora 21.45, la Budapesta) și Grecia (luni, 7 septembrie, ora 21.45, pe „Arena Națională” din București), ambele partide urmând să fie transmise în direct de TVR 1. Elevii lui Anghel Iordănescu sunt concentrați asupra duelului de tradiție cu Ungaria și nu se tem de atmosfera pe care o vor crea fanii gazdelor. „Este vorba despre o rivalitate care durează de foarte mult timp. Cu siguranţă, vom avea atitudinea corespunzătoare pentru o partidă cu o astfel de miză”, a spus atacantul Claudiu Keșeru. „Avem forţa şi valoarea necesare să facem faţă unui asemenea meci. Eu zic că putem să rămânem pe prima poziţie în grupă după jocul de la Budapesta”, a adăugat portarul Costel Pantilimon. „Cel mai important este să nu pierdem la Budapesta şi să ieşim cu capul sus de pe teren. Pentru mine nu va fi o problemă atmosfera din Ungaria, pentru că tocmai am jucat la Belgrad, cu Partizan”, a spus mijlocașul Stelei, Adrian Popa. „Întotdeauna, între România şi Ungaria a fost o rivalitate extraordinar de mare. De-a lungul timpului am câştigat, dar am și pierdut. Sunt convins că această presiune se va simţi și sunt sigur că presiunea tribunei va influenţa mult jocul Ungariei. Şi ei îşi doresc o calificare. Ne despart trei puncte în clasament, iar jocurile următoare pot schimba situaţia actuală în grupă. Noi vom face tot ceea ce ne stă în putinţă să ne menţinem actuala poziţie”, a explicat selecționerul, care l-a convocat pe ultima sută de metri pe mijlocașul Claudiu Bumba, de la Hapoel Tel Aviv. Tricolorii pleacă azi la Budapesta, unde vor efectua, mâine, antrenamentul oficial pe arena „Groupama”.

ARBITRAȚI DE UN GERMAN

Partida de la Budapesta va fi condusă la centru de arbitrul german Felix Brych, care va fi ajutat de asistenţii Mark Borsch şi Stefan Lupp, de arbitrii adiţionali Bastian Dankert şi Marco Fritz, în timp ce Rafael Foltyn va fi rezervă. În vârstă de 40 de ani, de profesie avocat, Brych a mai condus meciul Steaua București - Ludogorets Razgrad, scor 1-0, din prima manşă a play-off-ului Ligii Campionilor, în sezonul trecut, dar și întâlnirile Oţelul Galaţi - Manchester United, scor 0-2, în faza grupelor Ligii Campionilor, sezonul 2011/2012, Luxemburg - România, scor 0-2, din preliminariile EURO 2008 şi finala UEFA Europa League, din 14 mai 2014, dintre FC Sevilla şi Benfica Lisabona, scor 0-0, 4-2 la loviturile de departajare.

MEMBRII GENERAŢIEI '84 VOR SUSŢINE NAŢIONALA ROMÂNIEI LA BUDAPESTA

Componenţii lotului şi staff-ului echipei naţionale a României care a reuşit calificarea la turneul final al Campionatului European din 1984 vor susţine prima reprezentativă la Budapesta, la meciul cu Ungaria, din preliminariile EURO 2016, informează frf.ro. Potrivit frf.ro, au confirmat prezența Augustin, Cămătaru, Duckadam, Gabor, Geolgău, Al. Nicolae, I. Petcu, Ungureanu, Zare, Iorgulescu, Moraru, Mircea Rădulescu, Liviu Buluș, Nicolae Andreescu și Grigore Sichitiu. Din delegația României va face parte și președintele Federației Române de Fotbal din 1984, Mircea Pascu.