Tricolorii se îndepărtează... de Rusia

Ajunsă pe poziţia a patra în clasamentul grupei E a preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din Rusia, din 2018, în urma înfrângerii de vineri seară, 0-3 (Grosicki 11, Lewandowski 83, 90+1-pen.) cu Polonia, pe teren propriu, România vede cum o calificare la un turneu final mondial după 20 de ani este tot mai greu de realizat. Evoluţia sub aşteptări din prima repriză în duelul cu Polonia a jucătorilor antrenaţi de Christoph Daum a fost uitată din cauza nedoritelor incidente provocate de huligani în tribunele Arenei Naţionale, bătăile, torţele şi petardele putând duce chiar la întreruperea partidei. Din fericire, arbitrul sloven Damir Skomina a dus meciul până la capăt, însă tricolorii riscă să joace fără spectatori întâlnirea cu Danemarca.

Selecţionerul Poloniei, Adam Nawalka, a spus la conferinţa de presă că selecționata României s-a schimbat în bine de la instalarea antrenorului german Christoph Daum şi s-a declarat nemulţumit de incidentele din timpul partidei: „Ne pare foarte rău că apar astfel de situații. Din păcate pe stadioane sunt persoane care se comportă necorespunzător. Nu sunt eu în măsură să spun ce trebuia făcut la acel moment, pentru că doar arbitrul poate decide întreruperea partidei. Dacă ne uităm la rezultat pare că a fost un meci ușor, dar dacă analizăm atent observăm că am întâlnit o echipă foarte bine organizată. Antrenorul Daum a știut când a spus că noi sunt foarte puternici dacă ni se permite să jucăm pe contraatac. Dar în prima repriză am știut să jucăm și atacul pozițional. Întotdeauna ne dorim să câștigăm la un scor cât mai mare. Este adevărat că au fost și intrări mai dure, dar astfel de meciuri așa se joacă și se câștigă. Se văd schimbări în jocul României de la venirea lui Daum, în mod special în ceea ce privește organizarea, care este foarte bună. Daum este unul dintre cei mai buni antrenori pe care îi știu și acest lucru se vede în stilul de joc, în mobilitatea jucătorilor și în ofensivă. Până la urmă este prima înfrângere la un scor mare suferită de România. Până acum au primit doar un gol. Așa cum se vede, grupa este foarte echilibrată. Muntenegru a pierdut cu Armenia, o echipă care nu e așa de slabă cum s-a spus”.

Selecționerul României a admis că șansele la calificare au scăzut, precizând că poate ar fi bine ca tricolorii să se concentreze pentru o clasare pe locul secund al grupei: „Am pierdut în fața unei echipe a Poloniei foarte bine organizate. Din păcate nu am reușit să câștigăm duelurile individuale nici pe faza defensivă și nici pe cea ofensivă. Am încercat să creăm presiune în debutul celei de-a doua reprize, dar nici așa nu am avut ocazii de gol. Trebuia să fim mai organizați, să ne apărăm mai bine pentru că la primul lor gol de exemplu, Grosicki a înscris din fața a patru jucători de-ai noștri. Trebuie să recunoaștem că am pierdut în fața unei echipe mult mai bune. Eu sunt de vină, eu sunt cel care trebuie atacat, dar cred că toată lumea știe că este nevoie de timp. Iar poate că mie nu îmi este acordat acest timp din partea presei. Este de lucru, dar din punctul meu de vedere nimic nu e pierdut. Știam de la început că va fi greu să ne calificăm la Cupa Mondială, dar cred că de la meciul următor vom fi o echipă mai bună”.

„Nu mă aşteptam nici în cel mai negru coşmar la un aşa rezultat. Ei au fost mai buni, trebuie să recunoaştem acest lucru. Cât mai avem şanse matematice, ne vom agăţa de ele. Cred că încă mai avem şanse, sper ca pe viitor să ne concentrăm mai bine şi să facem mult mai multe. Noi avem jucători cu experienţă, trebuia să fim mult mai concentraţi. Îmi pare rău pentru incidentele care au fost în tribune. Noi avem mare nevoie de suporterii noştri”, a declarat mijlocaşul Ovidiu Hoban, în timp ce portarul Ciprian Tătăruşanu consideră că şansele de calificare ale formaţiei noastre la turneul final s-au redus simţitor: „Nimeni nu se aştepta la un asemenea rezultat. Este un rezultat dureros, dar un rezultat corect. Mai avem şanse mici de calificare, pentru s-au distanţat în fruntea clasamentului. Ne dorim să câştigăm celelalte meciuri şi să ocupăm locul al doilea. Polonia este cea mai bună echipă din grupă. Antrenorul trebuie să se gândească ce s-a făcut rău în acest meci şi să ia deciziile necesare”.

Fostul internaţional Adrian Mutu, în prezent manager general la Dinamo Bucureşti, s-a arătat dezamăgit de jocul echipei naţionale din meciul cu Polonia: „Am rămas cu un gust amar şi cu impresia că arătăm mai rău decât am arătat la Europenele din vară. Încă nu arătăm ca o echipă, nu avem forţă ofensivă şi parcă nici curaj să atacăm. Nu reuşim să legăm trei-patru pase în terenul advers şi nu reuşim să câştigăm duelurile unu la unu. Pe faza de apărare, suntem lipsiţi de concentrare. Primele două goluri au fost primite după nişte erori mari comise pe fondul unui joc lăbărţat. Avem o echipă prea lungă, de aceea cred că nu am apucat să strângem la primul gol. E deja al patrulea meci în aceste preliminarii şi nu arătăm că am avea vreo idee tactică bine definită”, a scris fostul căpitan al României pe pagina personală de Facebook.

Formaţia antrenată de Christoph Daum va juca marţi, 15 noiembrie, de la ora 18.00 direct la Dolce Sport 1, în capitala Ceceniei, Groznîi, un meci amical în compania Rusiei, gazda turneului final de care tricolorii se îndepărtează pas cu pas.

