Tricolorii se întorc în Ghencea

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a decis ca partida amicală dintre reprezentativa antrenată de Victor Piţurcă şi naţionala Croaţiei să se dispute pe 11 februarie, pe Stadionul “Steaua”.”Am aranjat să se joace la noi. Nu am reuşit să programăm şi un alt meci cu o echipă de top din Croaţia aşa cum dorea selecţionerul. Meciul se va disputa în Ghencea, pe 11 februarie”, director general al Federaţiei Romane de Fotbal, Ionuţ Lupescu. Ora ultimului amical înaintea meciului cu Serbia, meci ce se va disputa la Constanţa, în preliminariile Campionatului Mondial din 2010, nu a fost încă stabilită, ea urmînd să fie anunţată ulterior. Ultimul amical al României disputat la Bucureşti a fost întîlnirea cu Georgia, cîştigată de tricolori, pe arena “Dinamo”. În 2009, România va disputa şapte meciuri în cadrul Grupei a 7-a din preliminariile pentru turneul final din Africa de Sud, după cum urmează: cu Serbia (acasă, 28 martie), cu Austria (deplasare, 1 aprilie), cu Lituania (deplasare, 6 iunie), cu Franţa (deplasare, 5 septembrie), cu Austria (acasă, 9 septembrie), cu Serbia (deplasare, 10 octombrie) şi cu Insulele Feroe (acasă, 14 octombrie). În cazul în care naţionala va trebui să joace barajul pentru CM din 2010, partidele se vor disputa pe 14 şi 18 noiembrie. Preşedintele FRF, Mircea Sandu, a declarat însă că acest an nu va fi decisiv pentru naţionala lui Piţurcă: “Nu este un an decisiv pentru naţională. În 2009 FRF împlineşte 100 de ani. Cu bune şi cu rele, FRF merge în continuare. Ceilalţi care vor veni sper să facă o mare sărbătoare după 200 de ani”. În afara acestor partide, tricolorii vor mai juca un meci amical pe 12 august, adversarul, locul şi data urmînd să fie stabilite ulterior.