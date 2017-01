Tricolorii şi-au luat adio de la Africa de Sud

Visul românilor de a fi prezenţi la un turneu final al Campionatului Mondial după o pauză de 12 ani s-a spulberat sîmbătă seara, la Constanţa, cînd elevii lui Victor Piţurcă au cedat în faţa Serbiei, 2-3, într-o partidă decisivă în preliminariile pentru întrecerea programată în Africa de Sud, în 2010. Cu Dorel Stoica şi Florin Costea printre titulari, dar cu proaspătul naturalizat Max Nicu doar în tribună, tricolorii au oferit cele trei puncte plavilor în urma numeroaselor erori comise în defensivă. Oaspeţii au deschis scorul, în min. 18, prin Jovanovic, care a reluat în plasă mingea trimisă de Krasic în bară. După ce Mutu a irosit ocazia egalării, fiind blocat în ultimul moment de Vidic, sîrbii şi-au mărit avantajul în min. 44, cînd Dorel Stoica a trimis în propria poartă balonul cu umărul. La reluare, cu Tănase aruncat în luptă, românii au revenit în joc, reducînd din handicap prin Marica, în min. 50, la capătul unei faze superbe create de Contra şi Mutu. În plină dominare a gazdelor, elevii lui Antic au marcat din nou, prin Ivanovic, în min. 59, la capătul unei faze hilare. Rădoi a luftat ca un începător, iar fundaşul sîrb, aflat într-o poziţie clară de ofsaid, a trimis pe spate în plasă. Disperaţi, românii s-au aruncat în atac, iar Dorel Stoica şi-a spălat o parte din vină, înscriind cu capul, în min. 74, după lovitura liberă executată de Mutu. Pe final, Piţurcă a forţat, trimiţînd în teren cinci atacanţi, dar a fost prea tîrziu, chiar dacă tricolorii au cerut o lovitură de pedeapsă după un fault asupra lui Marius Niculae.

Au evoluat - România (antrenor Victor Piţurcă): Lobonţ - Contra, Tamaş, D. Stoica, Raţ - Cociş (76 M. Niculae), Rădoi, Codrea (46 Cr. Tănase) - Fl. Costea (63 G. Bucur), Marica, Mutu; Serbia (antrenor Radomir Antic): Stojkovic - Ivanovic, Vidic, Dragutinovic, Obradovic - Krasic, Stankovic, Milijas, Jovanovic (61 Jankovic) - Pantelic (66 Subotic), Zigic. Au arbitrat: Matteo Trefoloni - Alessandro Stagnoli şi Renato Faverani (toţi din Italia). Marcatori: Marica 50, D. Stoica 74 / Jovanovic 18, D. Stoica 44-autogol, Ivanovic 59. Cartonaşe galbene: Mutu, Rădoi, Costea, Tamaş / Zigic, Subotic, Obradovic. Spectatori: 12.000.

În celălalt meci din Grupa a 7-a, Franţa a învins, cu 1-0 (Ribery 67), în deplasare, reprezentativa Lituaniei.

Piţurcă rămîne pe poziţii

În ciuda eşecului, Victor Piţurcă a afirmat că nu demisionează şi că, pentru moment, se gîndeşte la meciul de miercuri, cu Austria. “I-am felicitat pe băieţi după meci, pentru că au făcut un joc bun. Am primit două goluri foarte uşor, în faţa unui adversar care nu a ajuns de multe ori la poarta noastră, dar şi-a făcut treaba. Serbia nu ne-a surprins cu absolut nimic, însă are jucători ce pot inventa goluri la orice fază. Adversarii nu au făcut un joc formidabil, mai ales că în a doua repriză am presat, am avut destule ocazii. Nu am contestat arbitrajul, dar am fost dezavantajaţi în cîteva rînduri. Nu vreau să discut despre posibila mea schimbare din funcţia de selecţioner” a spus Piţurcă, adăugînd că va schimba echipa pentru jocul împotriva austriecilor. În schimb, o parte dintre jucătorii au recunoscut că şansele de calificare au dispărut, iar Contra şi-a anunţat retragerea de la naţională după disputa cu Austria, de la Klagenfurt. “Serbia nu merita să cîştige. Ne-am bătut singuri, de aceea este şi mai mare dezamăgirea. Singura opţiune pentru noi e să cîştigăm toate meciurile şi să aşteptăm şi celelalte rezultate din grupă. Nu mai depinde numai de noi. După meciul cu Austria mă voi retrage din naţională, trebuie să fac loc altora, mai tineri”, a spus Contra. “Mă doare fizic această înfrîngere, dar mai dureros este faptul că nu am luat măcar un punct. Credem în continuare în calificare, pînă nu vom mai fi nici matematic în calcule”, l-a completat Adrian Mutu. De partea cealaltă, vedeta sîrbilor, Nemanja Vidic, l-a atacat pe Piţurcă: “România a avut şanse de a înscrie. Aveţi jucători de calitate, dar acum nu sînt puşi în valoare cum trebuie, nu ştiu de ce. Calificările nu sînt terminate încă, mai avem un pas important de făcut, cu meciurile contra Franţei şi României”.

Fanii sîrbi au făcut scandal

Cei 1.000 de fani sîrbi prezenţi la meci au făcut spectacol la fiecare gol marcat de oaspeţi, aprinzînd torţe şi aruncînd petarde, chiar dacă acest lucru este strict interzis. Mai mult, în min. 21, între suporterii lui Steaua Roşie Belgrad şi Partizan Belgrad s-a iscat un conflict violent, care a necesitat intervenţia stewarzilor. Atacaţi cu scaune rupte, aceştia au fost susţinuţi de jandarmi, care au răspuns în forţă. În cele din urmă, situaţia s-a calmat, iar forţele de ordine nu au reţinut nicio persoană. În schimb, doi suporteri români au fost amendaţi cu suma totală de 450 lei, unul pentru consum de băuturi alcoolice, celălalt pentru injurii. La finalul jocului, preşedintele Serbiei, Boris Tadic, şi-a cerut scuze pentru comportamentul suporterilor sîrbi. La meci a asistat şi preşedintele României Traian Băsescu, dar şi cel mai bun jucător român din toate timpurile, Gheorghe Hagi. În schimb, Ladislau Boloni, posibilul înlocuitor al lui Piţurcă, a renunţat la ideea de a veni la Constanţa. În tribuna oficială s-au mai aflat ministrul Mediului, Nicolae Nemirschi, prefectul judeţului Constanţa, Liviu Brăiloiu, precum şi patronul Rapidului, George Copos. Suporterii constănţeni au creat o atmosferă extraordinară pe stadion, iar cei care nu au fost în tribune au putut urmări partida pe un ecran uriaş amplasat pe platoul din faţa “Constanţa City Mall”.

Probleme pentru Mutu şi Contra

Accidentaţi sîmbătă, Adrian Mutu şi Cosmin Contra ar putea rata meciul de miercuri, cu Austria, programat la 21.30, pe “Hypo Worthersee Arena” din Klagenfurt. Cei doi au fost sîmbătă seara la Spitalul Judeţean Constanţa, unde au efectuat un control medical, după ce au acuzat dureri. Mutu a suferit o fisură la coastă în partea dreaptă, în timp ce Contra are, de asemenea, o fisură, dar la mîna dreaptă, dar Piţurcă speră să-i poată folosi în jocul din Austria. În schimb, Florin Costea a părăsit deja cantonamentul naţionalei, fiind suspendat după ce a primit al doilea cartonaş galben din aceste preliminarii. În locul său, în lot a revenit Dorin Goian, care şi-a ispăşit etapa de suspendare primită în urma cumulului de cartonaşe galbene. Tricolorii au efectuat ieri un antrenament de refacere, cu porţile închise, astăzi urmînd să facă o ultimă şedinţă de pregătire la Constanţa. După-amiază, în jurul orei 17.30, delegaţia României va pleca spre Klagenfurt, cu un charter, de pe Aeroportul “Mihail Kogălniceanu”.

Clasamentul Grupei a 7-a

1. Serbia 5 4 0 1 12-5 12

2. Lituania 5 3 0 2 6-4 9

3. Franţa 4 2 1 1 6-6 7

4. Austria 4 1 1 2 5-7 4

5. ROMÂNIA 4 1 1 2 5-8 4

6. I-le Feroe 4 0 1 3 1-5 1